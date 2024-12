Korona Kielce - Górnik Zabrze: Transmisja w TV i online. W niedzielę dojdzie do interesującego starcia w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Korona - Górnik.

PressFocus Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Korona – Górnik, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 17. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od spotkania, w którym Korona Kielce przed własną publicznością podejmie Górnik Zabrze. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Rakowem Częstochowa (1:1).

Górnik Zabrze natomiast w poprzedniej kolejce odniósł niezwykle ważne zwycięstwo. Podopieczni Jana Urbana pokonali Piast Gliwice (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Kielcach zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

Korona – Górnik, transmisja w TV

Spotkanie Korona Kielce – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3.

Korona – Górnik, transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Korona – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, nieznacznie większe szanse na zwycięstwo ma Korona Kielce. Kurs na takie zdarzenie to 2.55. Potencjalny remis to współczynnik wynoszący 3.20. Triumf Górnika Zabrze wyceniono na 2.75.

Korona Kielce Górnik Zabrze 2.55 3.20 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 05:42 .

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Górnik? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Korona – Górnik? Mecz odbędzie się już w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 12:15.

