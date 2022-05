PressFocus Na zdjęciu: Roberto Corral

Gdzie obejrzeć mecz finał baraży o Ekstraklasę: Korona – Chrobry? W niedzielę poznamy ostatniego beniaminka PKO Ekstraklasy w przyszłym sezonie. O możliwość gry w najwyższej klasie rozgrywkowej powalczą drużyny z Kielc i Głogowa. Sprawdź jak obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo.

1. liga. Baraże o Ekstraklasę Korona Kielce Chrobry Głogów 2.05 3.50 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2022 09:38 .

Baraż o Ekstraklasę, gdzie obejrzeć

Kto dołączy do Miedzi Legnica i Widzewa Łódź, które awans do Ekstraklasy zapewniły sobie zajmując dwa pierwsze miejsca w tabeli pierwszej ligi w sezonie 2021/22? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielny wieczór, kiedy na stadionie w Kielcach dojdzie do finału baraży pomiędzy Koroną Kielce i Chrobrym Głogów.

Korona w półfinałowym spotkaniu pewnie 3:0 pokonała przed własną publicznością Odrę Opole, natomiast Chrobry sprawił małą niespodziankę wygrywając 2:0 na wyjeździe z Arką Gdynia, bowiem nie był uważany przed rozpoczęciem meczu za jego faworyta.

W dwóch ostatnich sezonach obie drużyny cztery razy rywalizowały ze sobą na zapleczu Ekstraklasy i wszystkie spotkania zakończyły się remisami. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Korona – Chrobry.

Korona – Chrobry, transmisja na żywo w TV

Mecz, który zadecyduje o tym, która drużyna w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie, odbędzie się w niedzielę (29 maja) o godzinie 20:45. Transmisję w telewizji będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra. Poniżej przedstawiamy również sposób, który pozwala na uzyskanie zupełnie za darmo dostępu do internetowej transmisji.

Korona – Chrobry: transmisja na żywo za darmo

Aby obejrzeć mecz za darmo mecz za pośrednictwem internetu wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Ta pozwala na odebranie darmowego dostępu (na 30 dni) do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? Należy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Korona – Chrobry, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu z finałowego spotkania barażowego o awans do Ekstraklasy, jak już wspomnieliśmy, będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy również sposób, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej zupełnie za darmo.

Korona – Chrobry, kursy bukmacherskie

O awansie do Ekstraklasy zadecyduje tylko jedno spotkanie. Korona ma więc po swojej stronie spory atut w postaci gry na własnym stadionie. Prowadzony przez Ivana Djurdjevicia Chrobry pokazał jednak, że potrafi wygrywać ważne mecze na wyjazdach. Niemniej jednak bukmacherzy nieco większe szanse dają gospodarzom.

