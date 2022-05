Korona – Chrobry: typy, kursy, zapowiedź (29.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona Kielce – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź. W niedzielę finał baraży o awans do PKO Ekstraklasy, w którym Korona Kielce podejmie przed własną publicznością Chrobrego Głogów. Kielczanie walczą o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, z kolei ekipa z Dolnego Śląska stoi przed szansą historycznego sukcesu. Kto dołączy do elity w przyszłym sezonie? Początek spotkania o godzinie 20:45.

1. liga. Baraże o Ekstraklasę

Korona – Chrobry, typy i przewidywania

Faworytem niedzielnego starcia jest zespół z Kielc, który w półfinale pewnie ograł Odrę Opole 3:0. Chrobry w czwartek sprawił niemałą niespodziankę wygrywając w Gdyni z tamtejszą Arką i awansując dalej. Jednak czy ekipa z Głogowa po raz drugi będzie w stanie sprawić niemałą sensację? Naszym zdaniem Korona jest zbyt mocna i to podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w przyszłym sezonie będą występowali na boiskach PKO Ekstraklasy. Chrobry, 6 zespół sezonu zasadniczego Fortuna 1. Ligi nie da rady sprawić kolejnej sensacji. Nasz typ: zwycięstwo Korony – TAK.

Korona – Chrobry, sytuacja kadrowa

Obecnie nie ma informacji o kontuzjach w zespołach Korony i Chrobrego. Żaden z zawodników nie jest też zawieszony za nadmiar kartek. Wszystko wskazuje na to, że oba zespoły zagrają w taki samych składach, jak w czwartkowych półfinałach w myśl zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia.

Korona – Chrobry, ostatnie wyniki

Korona Kielce awansowała do finału baraży po przekonującym zwycięstwie z Odrą Opole 3:0. Sezon zasadniczy zakończyli na czwartym miejscu. Jednak końcówka rundy wiosennej nie była udana w wykonaniu zespołu Ojrzyńskiego. Kielczanie nie potrafili wygrać żadnego z trzech ostatnich spotkań remisując z GKS-em Tychy oraz przegrywając z Odrą Opole i GKS-em Katowice. Wcześniej zanotowali dwa zwycięstwa w meczach z Widzewem Łódź oraz Górnikiem Polkowice.

Chrobry w półfinale dość niespodziewanie pokonał Arkę Gdynia 2:0. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach sezonu zasadniczego wygrali tylko raz w ostatniej kolejce z Zagłębiem Sosnowiec zapewniając sobie miejsce w barażach. Pozostałe cztery spotkania to dwa remisy z Sandecją i Resovią oraz dwie porażki z Miedzią Legnica oraz Podbeskidziem.

Korona – Chrobry, historia

Oba spotkania tego sezonu pomiędzy Koroną a Chrobrym kończyły się remisami 1:1 oraz 2:2. Co ciekawe, w poprzednim sezonie rywalizacja tych drużyn także dwukrotnie kończyła się podziałem punktów i to w takim samym stosunku bramkowym.

Korona – Chrobry, typy bukmacherskie

Korona – Chrobry, przewidywane składy

Korona Kielce: Forenc, Danek, Malarczyk, Petrow, Corral, Kiełb, Szpakowski, Takac, Podgórski, Błanik, Frączczak

Chrobry Głogów: Leszczyński, Ilków-Gołąb, Bougaidis, Michalec, Ziemann, Bochnak, Kolenc, Mandrysz, Rzuchowski, Piła, Lebedyński

Korona – Chrobry, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie barażowe o awans do PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Korona Kielce – Chrobry Głogów transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport.