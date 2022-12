PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Kanada – Maroko: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia w grupie F. Kanada gra o pierwsze zwycięstwo w historii mundiali, zaś Maroko o awans. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Kanada – Maroko, gdzie oglądać

Reprezentacja Kanady to jedyny zespół grupy F, który w ostatniej kolejce nie gra już o awans. Z zerowym dorobkiem punktowym piłkarze z Ameryki Północnej zaprzepaścili szansę na wyjście do 1/8 finału. Ambicjonalnie rzecz biorąc, wciąż mają jednak, o co walczyć. Selekcjoner motywuje podopiecznych do wywalczenia historycznego, pierwszego zwycięstwa kadry narodowej w historii mundiali.

Reprezentacja Maroka nie ma jednak żadnego interesu w tym, by to ułatwiać. Afrykanie wciąż mają bowiem realne szanse na awans i zależą od siebie. Jeżeli pokonają Kanadę, nie muszą nawet oglądać się na mecz pomiędzy Chorwatami a Belgami.

Kanada – Maroko, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie dostępne będzie na dwóch kanałach: TVP 2 i TVP Sport.

Kanada – Maroko, transmisja online

Wszystkie mecze Mundialu w Katarze dostępne są na stronie stacji TVP Sport. Wystarczy, że wjedziesz na sport.tvp.pl i klikniesz w zakładkę “transmisje”.

Kanada – Maroko, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie faworyzują Maroko, które będzie bardziej zmotywowane w ostatnim meczu grupowym.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Kanada Maroko 4.40 3.50 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2022 08:41 .

