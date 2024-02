Jagiellonia Białystok - Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w środę lider PKO BP Ekstraklasy powalczy o awans do półfinału Pucharu Polski. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Korona, gdzie oglądać

Choć początek rundy rewanżowej w PKO BP Ekstraklasie przypomina słynny mem, na którym nikt nie chce mistrzostwa, Jagiellonia Białystok radzi sobie najlepiej ze wszystkich rywali. Na dziewięć możliwych punktów Duma Podlasia uzbierała cztery. Wynik mało prestiżowy, acz wystarczający, by zająć fotel lidera. W środę Jaga powalczy zaś w ramach innych rozgrywek. Zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Koroną Kielce. Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze są faworytami do awansu dalej.

Sprawdź nasze typy na mecz Jagiellonia – Korona.

Jagiellonia – Korona, transmisja na żywo w TV

Ćwierćfinałowy pojedynek Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Jagiellonia – Korona, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Jagiellonia – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zespół z Podlasia ma znacznie większe szanse na zwycięstwo i awans do półfinału.

Jagiellonia Białystok Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2024 09:27 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.