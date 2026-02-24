Inter – Bodo/Glimt, gdzie oglądać?
Przed rewanżem w 1/16 finału Ligi Mistrzów sytuacja Interu jest daleka od komfortowej. W pierwszym meczu włoski zespół przegrał na wyjeździe 1:3 i teraz musi odrabiać dwubramkową stratę. Choć w Serie A prezentuje się solidnie, w Europie ostatnio zawodzi i musi wznieść się na wyższy poziom, by przed własną publicznością odwrócić losy dwumeczu.
Bodo/Glimt jest o krok od historycznego sukcesu. Norwegowie wykorzystali swoje atuty u siebie i przyjeżdżają do Mediolanu z realną szansą na awans. Inter pozostaje faworytem rewanżu, ale goście pokazali już, że potrafią być skuteczni przeciwko mocniejszym rywalom. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Inter – Bodo/Glimt, transmisja w TV
Mecz Inter – Bodo/Glimt w ramach rewanżu 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1.
Inter – Bodo/Glimt, transmisja online
Rewanż Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
- Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
- Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
- Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.
Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.
Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać? Transmisje za darmo
Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.