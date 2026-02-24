Inter Mediolan podejmie Bodo/Glimt w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. spotkanie odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Inter - Bodo/Glimt w TV i online.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: piotr-zielinski

Inter – Bodo/Glimt, gdzie oglądać?

Przed rewanżem w 1/16 finału Ligi Mistrzów sytuacja Interu jest daleka od komfortowej. W pierwszym meczu włoski zespół przegrał na wyjeździe 1:3 i teraz musi odrabiać dwubramkową stratę. Choć w Serie A prezentuje się solidnie, w Europie ostatnio zawodzi i musi wznieść się na wyższy poziom, by przed własną publicznością odwrócić losy dwumeczu.

Bodo/Glimt jest o krok od historycznego sukcesu. Norwegowie wykorzystali swoje atuty u siebie i przyjeżdżają do Mediolanu z realną szansą na awans. Inter pozostaje faworytem rewanżu, ale goście pokazali już, że potrafią być skuteczni przeciwko mocniejszym rywalom. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

Inter – Bodo/Glimt, transmisja w TV

Mecz Inter – Bodo/Glimt w ramach rewanżu 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1.

Inter – Bodo/Glimt, transmisja online

Rewanż Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

