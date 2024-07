Holandia – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.07.2024)

Holandia - Anglia: Transmisja w TV i online. Przed nami drugi półfinał Euro 2024. Synowie Albionu staną do rywalizacji z rozpędzoną kadrą Oranje. Kto awansuje do wielkiego finału? Sprawdź gdzie oglądać mecz Holandia - Anglia.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Holandia – Anglia: gdzie oglądać?

Drugi półfinał Euro 2024 to spotkanie Holandia – Anglia, w którym faworytem teoretycznie będzie zespół Trzech Lwów. Podopieczni Garetha Southgate’a mimo kiepskiej gry dotarli do najlepszej czwórki turnieju, a od finału dzieli ich zaledwie jeden mecz. Do tej pory lepiej prezentowała się kadra Oranje, lecz z całą pewnością nie można skreślać Anglików w składzie z wieloma gwiazdami pokroju Harry’ego Kane’a czy Jude’a Bellinghama. Sprawdź typy na mecz Holandia – Anglia.

Holandia – Anglia: transmisja w TV

Wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2024 pokazywane są na antenie Telewizji Polskiej. Transmisja spotkania Holandia – Anglia będzie dostępna na kanale TVP1 oraz TVP Sport. Konfrontację skomentuje duet komentatorów Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

Holandia – Anglia: transmisja online

Półfinałowe starcie możemy oglądać w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

Holandia – Anglia: kto wygra?

Holandia – Anglia: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Holandia – Anglia według bukmacherów będzie zespół Synów Albionu. Kurs na ich zwycięstwo u bukmachera Superbet wynosi 2.65. Z kolei wygraną Oranje możemy postawić z kursem 3.10.

Holandia Anglia 3.20 2.80 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2024 06:18 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Holandia – Anglia?

Mecz zostanie rozegrany w środę (10 maja) na stadionie Signal Iduna Park.

