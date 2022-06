High League 3 PPV: transmisja na żywo. Gdzie oglądać High League 3?

PressFocus Na zdjęciu: High League

High League 3: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W sobotę odbędzie się kolejna edycja jednej z cieszących się największym zainteresowaniem w Polsce gali walk freak-figth. Walką wieczoru w Ergo Arenie będzie pojedynek Alberto Simao z Marcinem Dubielem. W sobotę w oktagonie zobaczymy również Roberta Burneikę. Zobacz o której rozpocznie się gala i jak wykupić dostęp do transmisji “na żywo”.

High League 3 transmisja

Gale freak fight w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też organizatorzy bardzo duży nacisk kładą na przygotowanie jakościowych transmisji. Środki uzyskane ze sprzedaży dostępów do transmisji stanowią bardzo dużą część przychodów organizatorom. Dlatego też praktycznie z każdej tego typu gali dostępna jest transmisja. W przypadku High League 3 transmisja dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu na stronie organizatora highlive.tv.

Gdzie oglądać High League 3?

Galę High League 3 będą mogli obejrzeć tylko osoby posiadające dostęp do internetu. Transmisja nie będzie dostępna w żadnej telewizji, a dostęp do niej będzie możliwy tylko na stronie highlive.tv. Przed uruchomieniem transmisji niezbędne będzie również wykupienie do niej dostępu w systemie PPV. Należy również zaznaczyć, że to jedyny sposób na legalne obejrzenie zaplanowanej na sobotę gali).

PPV na High League 3 – ile kosztuje?

Dostęp PPV na High League 3 będzie można wykupić w dwóch pakietach. Cena pakietu standardowego wynosi 29,99 i zapewnia transmisje w jakości 720h, a ponadto możliwość jej odtworzenia przez 24 godziny. Bogatszy jest pakiet premium, którego cena jest nieznacznie wyższa i wynosi 34,99 zł. W tym wypadku transmisja będzie dostępna w jakości 1080p, a zapis gali będzie dostępny przez 7 dni. Ponadto posiadacze pakietu premium otrzymają dostęp do transmisji z Hejt roomu.

O której zaczyna się High League 3?

Trzecia edycji gali High League odbędzie się Ergo Arenie, która zlokalizowana jest na granicy Gdańska i Sopotu. Na tym obiekcie odbyła się także pierwsza gala, natomiast drugą zorganizowane w krakowskiej Tauron Arenie. Gala High League 3 rozpocznie się w sobotę (4 czerwca) o godzinie 20:00. Wówczas do oktagonu wyjdą zawodnicy, którzy zmierzą się w walkach, które będą tylko zapowiedzią tego co będzie działo się w późniejszych godzinach. Walka wieczoru pomiędzy Alberto Simao i Marcinem Dubielem zaplanowana jest na godzinę 22:00.

