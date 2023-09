Gruzja - Hiszpania: transmisja na żywo w TV oraz stream online. La Roja ma mnóstwo do udowodnienia po rozegraniu dwóch meczów w eliminacjach do Euro 2024. Czy pokonają na wyjeździe Gruzję, prowadzoną przez gwiazdę Napoli? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Rodri

Gruzja – Hiszpania, gdzie oglądać

Z powodu rozgrywania spotkań w play-offach Ligi Narodów, reprezentacja Hiszpanii jak dotąd rozegrała tylko dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024. Nie zostawili po nich świetnego wrażenia, zwłaszcza, że przegrała ze Szkocją 0:2. Obecnie La Roja traci do Wyspiarzy aż dziewięć punktów, choć ci mają na koncie o dwa spotkania więcej. Teraz przed zawodnikami Luisa de la Fuente niełatwe wyzwanie. Czeka ich wyjazd do Gruzji, gdzie gospodarzy prowadzić będzie gwiazda Napoli – Chwicza Kwaracchelia.

Sprawdź nasze typy na mecz Gruzja – Hiszpania.

Gruzja – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 3. kolejki eliminacji do Euro 2024 obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Gruzja – Hiszpania, transmisja online

Mecz dostępny będzie również w internecie. By go obejrzeć, musisz wejść na stronę polsatboxgo.pl i wykupić odpowiedni abonament.

Gruzja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to Hiszpanie są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego starcia.

Gruzja Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2023 07:50 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.