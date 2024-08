PressFocus Na zdjęciu: Adam Deja

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?

Górnik Łęczna podejmie na własnym stadionie Polonię Warszawa w 4. kolejce Betclic 1. Ligi. Te drużyny są obecnie na dwóch biegunach – Duma Lubelszczyzny ma na swoim koncie siedem oczek i jest w czołówce ligowej tabeli, natomiast Czarne Koszule mogą pochwalić się tylko jednym punktem, przez co znajdują się w strefie spadkowej.

Pierwszy gwizdek sędziego w tym pojedynku wybrzmi już dzisiaj (sobota, 10 sierpnia) o godzinie 14:30. Sprawdź nasze typy na spotkanie Górnik Łęczna – Polonia Warszawa.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa, transmisja w TV

Mecz między Górnikiem Łęczna a Polonią Warszawa niestety nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa, transmisja online

To spotkanie obejrzysz za to w internecie na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Starcie Górnika Łęczna z Polonią Warszawa skomentuje Maciej Iwański.

Sobotnią potyczkę możesz zobaczyć również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dostęp do transmisji? To prosta sprawa. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniej potyczki są gospodarze, choć gościom nie zabiera się szans. Typ na wygraną Górnika Łęczna wynosi mniej więcej 2.07, a kurs na zwycięstwo Polonii Warszawa to około 3.40. Ewentualny remis jest wyceniany na mniej więcej 3.40.

Górnik Łęczna Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2024 05:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Górnik Łęczna – Polonia Warszawa? Spotkanie obejrzysz na stronie tvpsport.pl, w aplikacji TVP Sport i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Łęczna – Polonia Warszawa? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (sobota, 10 sierpnia) o godzinie 14:30.

