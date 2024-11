Górnik Łęczne - Termalica Bruk-Bet: gdzie oglądać mecz Betclic 1. Ligi? W sobotę lider rozgrywek zmierzy się z kandydatem do awansu. Sprawdź gdzie oglądać mecz Górnik - Termalica.

Górnik – Termalica: gdzie oglądać?

Hit 15. kolejki Betclic 1. Ligi, czyli starcie Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet. Goście przyjeżdżają na stadion w Łęcznej w roli lidera rozgrywek, uskrzydleni ostatnim ważnym zwycięstwem z Arką Gdynia (2:1). Z kolei gospodarze, choć od dawna nie zaznali smaku porażki, tak 5 z 6 ostatnich meczów w lidze zakończyli remisem. W tym ostatnie starcie z Pogonią Siedlce (1:1). Sprawdź typy na mecz Górnik – Termalica.

Górnik – Termalica: transmisja w TV

Sobota z Betclic 1. Ligą będzie transmitowana w telewizji. Na kanale TVP Sport kibice będą mogli oglądać spotkanie Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet. Początek meczu o godzinie 17:00. Starcie skomentuje duet komentatorów Tomasz Jasina i Rafał Grodzicki.

Górnik – Termalica: transmisja online

Spotkanie 15. kolejki Betclic 1. Ligi Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet będzie dostępne w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto mecz będzie transmitowany w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim dowolną ilość środków.

Górnik – Termalica: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmacherów będzie Termalica Bruk-Bet, co odzwierciedla znacznie niższy kurs oferowany na ich zwycięstwo. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, to zachęcam do sprawdzenia oferty w Betclic. Z kodem promocyjnym GOALPL będziesz mógł postawić mecz Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet jako zakład bez ryzyka.

Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3.20 3.30 2.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 12:37 .

Gdzie oglądać mecz Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Łęczna – Termalica Bruk-Bet? Mecz odbędzie się w sobotę (2 listopada) o godzinie 17:00.

