fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Śpiączka

Górnik Łęczna – Stal Mielec to drugi sobotni mecz 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworyta w tym starciu trudno wskazać. Poniżej prezentujemy informacje, gdzie w telewizji i online dostępna będzie transmisja ze starcia Górnik – Stal.

Stadion Gornik Leczna Ekstraklasa Górnik Łęczna Stal Mielec 2.67 3.30 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 08:58 .

Górnik Łęczna – Stal Mielec, gdzie oglądać

Górnik Łęczna jest aktualnie zaangażowany w grę o utrzymanie ligowego bytu. Podopieczni Kamila Kieresia mają na swoim koncie 21 punktów, co jest następstwem czterech zwycięstw i dziewięciu remisów.

Stal Mielec legitymuje się natomiast dorobkiem 31 oczek, co sprawia, że spadek z ligi nie grozi zespołowi Adama Majewskiego. Mielczanie do boju z Zielono-czarnymi podejdą, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Pogonią Szczecin (0:1). Górnik zremisował natomiast ostatnio z Wisłą Kraków (0:0).

Górnik Łęczna – Stal Mielec transmisja na żywo w TV

Mecz Górnik Łęczna – Stal Mielec transmitowany będzie w sobotni wieczór na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Starcie zacznie się o godzinie 17:30, a skomentują je Michał Mitrut oraz Michał Żewłakow.

Górnik Łęczna – Stal Mielec, transmisja online

Prawa do pokazywania spotkań PKO Ekstraklasy posiada Canal+, który umożliwia dostęp do meczów na antenach Canal+, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Ten ostatni kanał znajduje się w ofercie pakietu sportowego Polsat Box Go. Dlaczego o tym informujemy? Można z niego korzystać przez 30 dni całkowicie za darmo. Trzeba pełnić tylko dwa proste warunki.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Górnik Łęczna – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Według bukmacherskich ekspertów odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Zielono-czarnych ustalił na 2,60. Tymczasem wariant z ewentualnym triumfem gości został oszacowany na 2,95 w LVBET.