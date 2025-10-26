Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.10.2025)

Górnik Zabrze zagra przeciwko Jagiellonii Białystok w hicie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo. Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Górnik – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze w hicie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Jagiellonię Białystok. Spotkanie lidera z wiceliderem tabeli zapowiada się fascynująco. Zespół Adriana Siemieńca jest w kapitalnej formie. Po remisie ze Strasbourgiem (1:1) w Lidze Konferencji Duma Podlasia przedłużyła imponującą serię do 18 meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce białostocczanie rozbili Arkę Gdynia (4:0), umacniając się na fotelu lidera i potwierdzając, że obecnie są jedną z najbardziej efektownych drużyn.

Tymczasem Trójkolorowi w poprzedniej kolejce zremisowali z Koroną Kielce (1:1), a gola dającego remis strzelił Rafał Janickiego w 94. minucie. Teraz przed własną publicznością chcą odzyskać pozycję lidera i przerwać znakomitą passę Jagiellonii. Zapraszam do zapoznania się z naszą zapowiedzią hitowego starcia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik – Jagiellonia: transmisja w TV

Mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok będzie transmitowany na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Spotkanie skomentują Michał Mitrut i Marcin Żewłakow. Hitowe starcie rozpocznie się w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30.

Górnik – Jagiellonia: stream online

Hit 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Jagiellonią Białystok będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, musisz wykupić pakiet Super Sport, w którym transmitowane wszystkie mecze Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz? Górnik Zabrze

Remis

Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze 50%

Remis 9%

Jagiellonia Białystok 41% 22+ Votes

Górnik – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok 2.15 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 15:34 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i w serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 26 października, o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.