Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.10.2025)

Górnik – Jagiellonia: gdzie oglądać?
Górnik Zabrze w hicie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Jagiellonię Białystok. Spotkanie lidera z wiceliderem tabeli zapowiada się fascynująco. Zespół Adriana Siemieńca jest w kapitalnej formie. Po remisie ze Strasbourgiem (1:1) w Lidze Konferencji Duma Podlasia przedłużyła imponującą serię do 18 meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce białostocczanie rozbili Arkę Gdynia (4:0), umacniając się na fotelu lidera i potwierdzając, że obecnie są jedną z najbardziej efektownych drużyn.
Tymczasem Trójkolorowi w poprzedniej kolejce zremisowali z Koroną Kielce (1:1), a gola dającego remis strzelił Rafał Janickiego w 94. minucie. Teraz przed własną publicznością chcą odzyskać pozycję lidera i przerwać znakomitą passę Jagiellonii. Zapraszam do zapoznania się z naszą zapowiedzią hitowego starcia.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Górnik – Jagiellonia: transmisja w TV
Mecz Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok będzie transmitowany na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Spotkanie skomentują Michał Mitrut i Marcin Żewłakow. Hitowe starcie rozpocznie się w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30.
Górnik – Jagiellonia: stream online
Hit 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Jagiellonią Białystok będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, musisz wykupić pakiet Super Sport, w którym transmitowane wszystkie mecze Ekstraklasy.
Górnik – Jagiellonia: sonda
Kto wygra mecz?
- Górnik Zabrze 50%
- Remis 9%
- Jagiellonia Białystok 41%
22+ Votes
Górnik – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
