IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Girona – Atletico, gdzie oglądać

Girona to bezapelacyjnie największe pozytywne zaskoczenie rundy jesiennej w najsilniejszych ligach Europy – no, ex aequo z Bayerem Leverkusen. Zespół z Katalonii pod koniec roku stracił fotel lidera na korzyść Realu Madryt, ale wciąż jest jednym z głównych faworytów do tytułu. Między ekipą Michela a Atletico Madryt znajduje się siedem punktów różnicy. Nie oznacza to jednak, że Rojiblancos nie są w stanie skrzywdzić wicelidera, zwłaszcza, że w życiowej formie znajdują się Antoine Griezmann i Alvaro Morata.

Sprawdź nasze typy na mecz Girona – Atletico.

Girona – Atletico, transmisja na żywo w TV

Mecz 19. kolejki La Ligi obejrzysz na CANAL+ Sport.

Girona – Atletico, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Girona – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów każda ze stron ma podobne szanse na zwycięstwo.

Girona Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2024 09:55 .

