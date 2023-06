Gibraltar - Francja: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Les Bleus w trzeciej kolejce eliminacji do Euro 2024 zmierzą się z najsłabszym zespołem w stawce. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gibraltar – Francja, gdzie oglądać

Najbliższe spotkanie powinno być w teorii spacerkiem dla reprezentacji Francji. Les Bleus po dwóch kolejkach eliminacji do Euro 2024 są liderem tabeli – wygrali oba spotkania. Kadra Gibraltaru to z kolei europejski kopciuszek. W starciach z Holandią i Grecją nie strzeliła nawet gola, tracąc aż sześć. Tak naprawdę śledząc to spotkanie oczy fanów będą zwrócone na Kyliana Mbappe, który toczy kolejny bój z Paris Saint-Germain. Czy lider wicemistrzów świata ponownie błyśnie na międzynarodowej arenie?

Gibraltar – Francja, transmisja na żywo w TV

Mecz trzeciej kolejki eliminacji do Euro 2024 obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Gibraltar – Francja, transmisja online

Starcie wicemistrzów świata z Gibraltarem dostępne będzie też na stronie polsatboxgo.pl.

Gibraltar – Francja, kursy bukmacherskie

Tylko kataklizm mógłby zabrać w piątek komplet punktów Les Bleus. Są wielkimi faworytami nadchodzącego pojedynku.

