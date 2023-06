Gibraltar – Francja: typy, kursy, zapowiedź (16.06.2023)

Gibraltar - Francja: typy i kursy na mecz eliminacyjny do Euro 2024. Wicemistrzowie świata w piątkowy wieczór zmierzą się z underdogiem grupy B, Mecz zostanie rozegrany na obiekcie Estadio Algarve, a pierwszy gwizdek zabrzmi już o godzinie 20:45. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gibraltar Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2023 17:42 .

Gibraltar – Francja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Francji przystąpi do piątkowego meczu w roli wyraźnego faworyta i trudno się spodziewać innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo podopiecznych Didiera Deschampsa. Spotkanie prawdopodobnie zakończony się wysoką wygraną “Trójkolorowych”, dlatego stawiamy na to, że wicemistrzowie świata zwyciężą różnicą przynajmniej pięciu trafień. Nasz typ: Francja powyżej 4.5 goli

Gibraltar – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Gibraltaru rozegrała już dwa spotkania eliminacyjne do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oba z nich zakończyły się porażkami (0:3 z Grecją oraz 0:3 z Holandią). Natomiast podopieczni Julio Ribas w listopadzie, tuż przed mistrzostwami świata, odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Liechtensteinem oraz 1:0 z Andorą). Podczas czerwcowej przerwy na kadrę rozegrają jeszcze jedno spotkań oprócz nadchodzącego z Francuzami. 19 czerwca zmierzą się na własnym obiekcie z reprezentacją Irlandii.

“Trójkolorowi” również w eliminacjach do Euro 2024 rozegrali dwa spotkania. Na marcowym zgrupowaniu wykonali swój plan, pokonując 4:0 Holandię oraz skromnie 1:0 Irlandię. Z pewnością w głowach piłkarzy Didiera Deschampsa rozgrywa się finał mistrzostw świata, który po rzutach karnych przegrali z reprezentacją Argentyny. Podczas letniej przerwy na kadrę rozegrają jeszcze spotkania z Grecją (19 czerwca).

Dla obu reprezentacji będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii. W piątkowy wieczór dojdzie do premierowego starcia obu zespołów.

Gibraltar – Francja, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów reprezentacja Francji jest zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania. Wyraźnie na to wskazują kursy oferowane przez nich na ten mecz. Jeśli rozważasz typ, choćby na remis to kursy na to zdarzenie oscylują w granicach 30.0 – 36.0. Korzystając z okazji serdecznie zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Gibraltar Remis Francja 110 36.0 1.01 100 30.0 1.01 110 36.0 1.01 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2023 17:42 .

Gibraltar – Francja, kto wygra?

Gibraltar – Francja, przewidywane składy

Gibraltar – Francja, transmisja meczu

Mecz Gibraltar – Francja rozegrany zostanie w piątek (16 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 2.

