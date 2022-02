PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Na placu boju w Lidze Mistrzów pozostało już tylko 16 drużyn, które w najbliższych tygodniach będą rywalizować o awans do ćwierćfinałów. W ramach 1/8 finału nie zabraknie również piłkarskich hitów, a wszystkie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Sprawdź gdzie oglądać mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Przed nami mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów

Wszystkie spotkania transmitowane będą w polskiej telewizji

Liga Mistrzów – kiedy mecze 1/8 finału?

Jesienią mieliśmy możliwość emocjonowania się rywalizacją w fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której nie zabrakło również niespodzianek. Z rozgrywkami na tym etapie pożegnały się między innymi AC Milan i FC Barcelona, ale pozostałe wielkie piłkarskie firmy zameldowały się w fazie pucharowej.

Decydująca faza rozgrywek rozpocznie się już 15 lutego, a rywalizacja w 1/8 finału rozłożona została na kilka tygodni. Każdego dnia rywalizacji odbędą się po dwa spotkania. Największym hitem jest bez wątpienia konfrontacja Paris Saint-Germain z Realem Madryt, ale dużych emocji możemy się również spodziewać w pojedynkach Interu Mediolan z Liverpoolem czy Atletico Madryt i Manchesterem United. Broniąca trofeum Chelsea o awans do ćwierćfinału zagra z Lille OSC, z kolei cieszący się dużym zainteresowaniem w Polsce Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z Red Bull Salzburg.

Pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w dniach 15, 16, 22 i 23 lutego, natomiast pojedynki rewanżowe zaplanowano na 8, 9, 15 i 16 marca.

Liga Mistrzów: transmisja w TV

Prawami do transmisji meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 dysponuje stacja Polsat, która na swoich kanałach pokaże “na żywo” wszystkie mecze 1/8 finału. Mecze będziemy mogli obejrzeć na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, do których dostęp będą mieli posiadacze tylko odpowiednich pakietów. Jedno spotkanie w każdej fazie pokaże również Telewizja Polska. Na początek zdecydowała się na transmisję spotkania Red Bull Salzburg – Bayern Monachium.

Liga Mistrzów: transmisja online za darmo

Spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów będziemy mogli obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Polsat Box Go, dzięki której możemy oglądać online między innymi sportowe kanały Polsatu. Wymaga to oczywiście wykupienia odpowiedniego pakietu, ale dzięki Fuksiarz zakłady bukmacherskie można uzyskać dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł W ciągu kolejnych 48 godzin otrzymasz na adres mailowy bonus w postaci miesięcznego dostępu do pakietu sportowego w Polsat Box Go

Pakiet sportowy Polsat Box Go obejmuje nie tylko sportowe kanały Polsatu, na których obejrzymy mecze Ligi Mistrzów, ale również daje dostęp do kanałów Eleven Sports oraz Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4.

Liga Mistrzów: program transmisji meczów 1/8 finału

15 lutego (wtorek)

21:00 Paris Saint-Germain – Real Madryt, Polsat Sport Premium 1

21:00 Sporting Lizbona – Manchester City, Polsat Sport Premium 2



16 lutego (środa):

21:00 Red Bull Salzburg – Bayern Monachium, TVP1 i Polsat Sport Premium 1

21:00 Inter Mediolan – Liverpool FC, Polsat Sport Premium 2



22 lutego (wtorek):

21:00 Chelsea FC – Lille OSC, Polsat Sport Premium

21:00 Villarreal CF – Juventus FC, Polsat Sport Premium



23 lutego (środa):

21:00 Atletico Madryt – Manchester United, Polsat Sport Premium

21:00 Benfica Lizbona – Ajax Amsterdam, Polsat Sport Premium

Liga Mistrzów: kursy bukmacherów

Poniżej znajdziecie aktualne i najlepsze kursy na najbliższe spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów z oferty polskich bukmacherów.

21:00 15 lutego 2022 Sporting Lizbona Manchester City 11.0 5.85 1.32 21:00 15 lutego 2022 Paris Saint-Germain Real Madryt 2.05 3.80 3.65 21:00 16 lutego 2022 Red Bull Salzburg Bayern Monachium 8.00 5.50 1.38 21:00 16 lutego 2022 Inter Mediolan Liverpool FC 3.60 3.70 2.12 21:00 22 lutego 2022 Chelsea Lille 1.36 5.40 10.1 21:00 22 lutego 2022 Villarreal Juventus FC 2.75 3.25 2.80 21:00 23 lutego 2022 Atletico Madryt Manchester United 2.47 3.30 3.15 21:00 23 lutego 2022 Benfica Lizbona Ajax Amsterdam 3.90 3.65 2.04 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2022 16:40 .

