Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Espanyol, gdzie oglądać?

FC Barcelona ma za sobą niezwykle udany okres. W ciągu tygodnia odniosła dwa efektowne zwycięstwa nad Bayernem Monachium i Realem Madryt. W efekcie w stolicy Katalonii coraz częściej mówi się o walce o najważniejsze trofea. Jednym z celów jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, a kolejny krok w tym kierunku drużyna Hansiego Flicka może zrobić niedzielę, kiedy zmierzy się z Espanyolem.

Barca jest murowanym faworytem do zwycięstwa w derbowym spotkaniu. Nawet ewentualny remis byłby odbierany w kategoriach sensacji. Wysoką formę w tym meczu będzie również chciał potwierdzić Robert Lewandowski, który aktualnie pewnie przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Espanyol.

Barcelona – Espanyol, transmisja w TV

Mecz Barcelona – Espanyol odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o godzinie 16:15. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Prosto ze stolicy Katalonii spotkanie komentować będą Mateusz Święcicki i Łukasz Wiśniowski.

Barcelona – Espanyol, transmisja za darmo

Z meczu Barcelona – Espanyola będzie również dostępna darmowa transmisja. Można z niej skorzystać w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Kurs 200 na zwycięstwo Bacelony

Barcelona – Espanyol, transmisja online

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz za dostęp do pakietu Super Sport dającego dostęp do wszystkich kanałów CANAL+ zapłacisz tylko 65 zł miesięcznie (w ofercie na rok). Dodatkowo do pakietu można dorzucić paczkę z kanałami Eleven Sports. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Barcelona – Espanyol, kto wygra?

Barcelona – Espanyol, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane przez bukmacherów nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem bukmacherów. Ich zdaniem Barcelona nie może sobie pozwolić na stratę punktów.

FC Barcelona Espanyol 1.14 10.50 23.00 Kursy mogą ulec zmianie.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Espanyol? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Espaynol? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (3 listopada) o godzinie 16:15.

