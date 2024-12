Everton – Liverpool: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (07.12.2024)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Everton – Liverpool: gdzie oglądać?

W sobotę na Goodison Park rozegrane zostaną 245. derby Merseyside pomiędzy Evertonem a Liverpoolem w ramach 15. kolejki Premier League. To wyjątkowe spotkanie będzie ostatnimi derbami rozgrywanymi na historycznym stadionie, zanim drużyna przeniesie się na nowoczesny obiekt w Bramley-Moore Dock w przyszłym sezonie.

Piłkarze The Toffees przystępują do meczu w znacznie lepszych nastrojach, po tym, jak zakończyli serię pięciu meczów bez zwycięstwa. W środku tygodnia drużyna Seana Dyche’a rozgromiła Wolverhampton (4:0). Tymczasem The Reds są na czele angielskich rozgrywek, a ich ostatni mecz zakończył się podziałem punktów z Newcastle United (3:3).

Everton – Liverpool: transmisja w TV

Sobotni mecz pomiędzy Evertonem a Liverpoolem nie będzie dostępny na żadnej antenie telewizyjnej. Mecz obejrzysz tylko w internecie.

Everton – Liverpool: stream online

Spotkanie na Goodison Park będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu o godzinie 13:30. Starcie skomentuje duet Piotr Domagała – Wojciech Piela.

Everton – Liverpool: kursy bukmacherskie

Faworytem derbów Merseyside jest Liverpool, który chce umocnić się na fotelu lidera. Everton nie przegrał na własnym stadionie z rywalem zza miedzy od trzech lat.

Everton Liverpool FC 6.75 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2024 06:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Everton – Liverpool? Transmisja tego spotkania dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Everton – Liverpool? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (7 grudnia) o godzinie 13:30.

