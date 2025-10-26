Everton – Tottenham, gdzie oglądać?
Na zakończenie 9. kolejki rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację na Hill Dickinson Stadium w Liverpoolu. To tam o ligowe punkty zagrają Everton i Tottenham. Gospodarze nie przegrali w tym sezonie żadnego domowego meczu, więc zespół gości musi się naprawdę postarać, jeżeli liczy, że do Londynu wróci ze zdobyczą punktową. Gdzie oglądać to spotkanie?
Zobacz zapowiedź meczu Everton FC – Tottenham Hotspur
Everton – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Everton – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Everton – Tottenham, transmisja online
Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Everton – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Evertonu 0%
- Remis 0%
- Wygrana Tottenhamu 100%
2+ Votes
Everton – Tottenham, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy uznali, że za faworyta tego meczu należy uznawać Everton. Ten niespodziewany typ wyceniono kursem 2.32. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie można zagrać po kursie 3.25. Niemal identycznie wygląda współczynnik na remis (3.30).
Starcie Everton – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30.
