Everton – Tottenham transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (26 października) mecz 9. kolejki Premier League.

Everton – Tottenham, gdzie oglądać?

Na zakończenie 9. kolejki rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację na Hill Dickinson Stadium w Liverpoolu. To tam o ligowe punkty zagrają Everton i Tottenham. Gospodarze nie przegrali w tym sezonie żadnego domowego meczu, więc zespół gości musi się naprawdę postarać, jeżeli liczy, że do Londynu wróci ze zdobyczą punktową. Gdzie oglądać to spotkanie?

Zobacz zapowiedź meczu Everton FC – Tottenham Hotspur

Everton – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Everton – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Everton – Tottenham, transmisja online

Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Everton – Tottenham, kto wygra?

Everton – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali, że za faworyta tego meczu należy uznawać Everton. Ten niespodziewany typ wyceniono kursem 2.32. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie można zagrać po kursie 3.25. Niemal identycznie wygląda współczynnik na remis (3.30).

Everton Tottenham 2.32 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 11:15 .

Gdzie oglądać mecz Everton – Tottenham? Starcie Everton – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Everton – Tottenham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30.

