Everton – Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (23 lutego) mecz 27. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Everton – Manchester United, gdzie oglądać?

W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Everton – Manchester United. Pierwsze starcie tych drużyn przyniosło nieoczekiwane rozstrzygnięcie w postaci porażki Czerwonych Diabłów na Old Trafford. Drużyna gości o rewanż postara się już z nowym, znacznie lepiej punktującym szkoleniowcem. Czy skutecznie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Everton – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Everton – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Rafał Nahorny.

Everton – Manchester United, transmisja online

Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Evertonu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Everton – Manchester United, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Everton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.95, przy współczynniku 3.70 na wygraną Evertonu. Remis wyceniono kursem 3.75.

Everton Manchester United 3.85 3.90 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2026 16:08

Gdzie oglądać mecz Everton – Manchester United? Spotkanie Everton – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Everton – Manchester United? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (23 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.