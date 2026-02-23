Everton – Manchester United, gdzie oglądać?
W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Everton – Manchester United. Pierwsze starcie tych drużyn przyniosło nieoczekiwane rozstrzygnięcie w postaci porażki Czerwonych Diabłów na Old Trafford. Drużyna gości o rewanż postara się już z nowym, znacznie lepiej punktującym szkoleniowcem. Czy skutecznie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Everton – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Everton – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Rafał Nahorny.
Everton – Manchester United, transmisja online
Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Evertonu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Everton – Manchester United, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Evertonu
- Remis
- Wygrana Manchesteru United
0 Votes
Everton – Manchester United, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.95, przy współczynniku 3.70 na wygraną Evertonu. Remis wyceniono kursem 3.75.
Spotkanie Everton – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (23 lutego) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.