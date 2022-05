PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Everton – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Evertonowi patrzy w oczy widmo spadku, za to The Blues chcą jak najszybciej zapewnić sobie trzecią lokatę. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Goodison Park Premier League Everton Chelsea 5.40 4.00 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 10:17 .

Everton – Chelsea, gdzie oglądać

Chyba żaden z fanów Evertonu nie spodziewał się, że na cztery kolejki przed końcem sezonu ich ulubieńcy będą drżeć o pozostanie w Premier League. Owe drgawki są zresztą w pełni uzasadnione. Obecnie The Toffees znajdują się w strefie spadkowej, ale na ich korzyść przemawia rozegranie o jednego meczu mniej niż bezpośredni rywale. Trudno jednak wierzyć, by to z Chelsea liverpoolczycy wywalczyli komplet oczek.

Frank Lampard zna swój były klub, jak mało kto. Czy to mu jednak pomoże? The Blues operują obecnie na całkiem innej częstotliwości niż jego obecna drużyna. Londyńczycy są głównym faworytem do zajęcia trzeciego miejsca w lidze. Wciąż czeka ich także finał Pucharu Anglii.

Sprawdź nasze typy na mecz Everton – Chelsea.

Everton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz na Goodison Park obejrzysz na Canal+ Premium.

Everton – Chelsea, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również niedzielnego pojedynku w Liverpoolu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Everton – Chelsea, transmisja online

Jeżeli preferujesz oglądanie meczów za pośrednictwem internetu, Canal+ daje taką możliwość. Musisz jedynie wykupić odpowiedni abonament na stronie canalplus.com.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia będą goście z Londynu.

Everton Chelsea 5.40 4.00 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 10:17 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin