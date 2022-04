Everton – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea Londyn

Everton – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Niedzielne spotkanie dużo istotniejsze będzie dla piłkarzy Evertonu. Podopieczni Franka Lamparda w związku z wygraną Burnley w meczu z Wolverhamptonem spadli do strefy spadkowej. The Toffees nieprzerwanie grają w Premier League od 1954 roku, a kibice nie wyobrażają sobie, by zasłużony angielski zespół miał w przyszłym sezonie grać w Championship. Terminarz im nie sprzyja, a reagować trzeba szybko.

Everton – Chelsea, typy i przewidywania

Kibice Evertonu chcieliby zapomnieć o tym sezonie, a może być jeszcze gorzej. Po porażce w derbowym meczu z Liverpoolem spadł aż do strefy spadkowej. Zmiana trenera w trakcie sezonu nie przyniosła rezultatów. The Toffees grają fatalnie, a angielscy dziennikarze chętnie przytaczają przeróżne wstydliwe statystyki dotyczące ich piłkarzy. Jedynym piłkarzem, który nie powinien na ten moment mieć sobie nic do zarzucenia jest Richarlison. Brazylijczyk stara się jak może i często haruje w ofensywie sam. Utarła się już opinia, że jest on zdecydowanie za dobrym piłkarzem jak na tak słaby klub.

Chelsea nie ma w tym sezonie już zbyt wiele do udowodnienia. Piłkarze Thomasa Tuchela nie powinni mieć zbyt dużych problemów z utrzymaniem miejsca na podium Premier League. Do wygrania jest jednak puchar Anglii, o który The Blues w finale zagrają z Liverpoolem. Nie oznacza to jednak, że Chelsea nie wyjdzie na boisko w meczu z Evertonem głodna zwycięstwa. Ambicję piłkarzy ze Stamford Bridge podrażnić mógł ostatni remis ze znajdującym się w kryzysie Manchesterem United. Kibice oczekiwali zwycięstwa, więc na pewno będą chcieli, by ich ulubieńcy im to zrekompensowali. Nasz typ: 2. drużyna powyżej 1.5 gola.

Everton – Chelsea, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o skład Evertonu jest mnóstwo niewiadomych. Frank Lampard na pewno nie będzie mógł skorzystać z Townsenda, Pattersona i Godfreya. Zagrożone są także występy: Miny, Daviesa, van dee Becka, Gomesa i Calverta-Levina. Łącznie zagrożony jest występ aż ośmiu istotnych piłkarzy.

Nieco większy komfort ma Thomas Tuchel. On także nie będzie mógł jednak skorzystać z kilku piłkarzy podstawowego składu. W niedzielę na pewno nie wystąpią Chilwell, Hudson-Odoi i Kovacić. Znak zapytania pojawia się także w przypadku Rossa Barkleya i Andreasa Christensena.

Everton – Chelsea, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Evertonu jest tragiczny. The Toffees wygrali zaledwie jeden z ostatnich pięciu meczów i to co ciekawe przeciwko Manchesterowi United. Oprócz tego zremisowali z Leicester i przegrali kolejno z West Hamem, Burnley i derby z Liverpoolem. Co więcej, w 2022 roku licząc spotkania pucharowe podopieczni Lamparda byli górą tylko w sześciu spotkaniach.

The Blues w ostatnim czasie parę razy się potknęli. Kibice byli mocno niezadowoleni, że mecz z Manchesterem United zakończył się tylko remisem. Ponadto Chelsea przegrała ostatni mecz derbowy z Arsenalem. Udało im się jednak zwyciężyć w spotkaniu z Realem Madryt, Crystal Palace i West Hamem.

Everton – Chelsea, historia

Ostatnie lata były dla Evertonu całkiem udane, jeśli chodzi o pojedynki z Chelsea. Patrząc po pięciu poprzednich meczach bilans wygląda następująco: Dwie wygrane Evertonu, dwa zwycięstwa Chelsea i jeden remis. W tym sezonie w 17 kolejce na Stamford Bridge spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Obecnie taki rezultat kibice The Toffees brali by w ciemno.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Everton – Chelsea, przewidywane składy

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane, Mykolenko – Doucoure, Allan, Iwobi – Gray, Richarlison, Gordon

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Ruediger – Kante, Jorginho, James, Mount, Alonso – Havertz, Werner

Everton – Chelsea, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie CANAL+ Premium. W Internecie transmisja będzie dostępna na stronie bukmachera Betclic. Początek o godzinie 15:00.

