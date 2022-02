PressFocus Na zdjęciu: Adama Traore

Espanyol Barcelona – FC Barcelona: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę Xavi Hernandez ponownie zmierzy się z tym rywalem, z którym debiutował w roli szkoleniowca Blaugrany. Czy i tym razem wyjdzie zwycięsko z derbów Katalonii? Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.

Espanyol Barcelona – FC Barcelona, gdzie oglądać

Jeszcze na początku sezonu to Espanyolowi wychodziło spełnianie swojego potencjału. Papużki regularnie punktowały i spokojnie utrzymywały się w górnej części tabeli. Później przyszedł jednak kryzys, którego nie przykryły nawet gole Raula De Tomasa. Espanyol w pięciu ostatnich meczach aż czterokrotnie kończył na tarczy. Zespół w tabeli La Ligi niebezpiecznie pikuje w dół.

Barcelona czuje się za to jak nowo narodzona. Triumf nad Atletico Madryt dał podopiecznym Xaviego ogromny zastrzyk morale. W spotkaniu z mistrzem Hiszpanii świetnie zaprezentowali się Gavi, Jordi Alba czy też, zaliczający ponowny debiut Adama Traore. Nawet czerwona kartka nie rozstroiła drużyny, która w ciągu ostatniej półgodziny, grając w osłabieniu, nie dopuściła do żadnej sytuacji pod swoją bramką. W tym sezonie już kilkukrotnie Blaugrana lubiła po świetnym meczu rozegrać katastrofalne. Dopiero, gdy Xavi zdoła ustabilizować formę i wyniki, będzie można wystawić jego zespołowi wartościową ocenę. Być może do zmiany dojdzie już w niedzielę.

Sprawdź nasze typy na mecz Espanyol – FC Barcelona.

Espanyol Barcelona – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Niedzielne derby Barcelony obejrzeć można będzie na kanale Canal+ Sport.

Espanyol Barcelona – FC Barcelona, transmisja na żywo za darmo

Transmisje ze spotkań La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji z niedzielnych derbów Barcelony.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Kurs 50 na wygraną Barcelony w LV BET

Kurs 50.00 na zwycięstwo w Barcelony w niedzielnym meczu z Espanyol? Brzmi nierealnie, prawda? Ale właśnie po takim kursie możecie zagrać wygraną Dumy Katalonii w LV BET. Oczywiście trzeba spełnić warunki. Jakie? Przede wszystkim zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony, dokonać depozytu o wartości co najmniej 20 złotych oraz zagrać za dokładnie 1 zł zakład na zwycięstwo Barcelony. Szczegółowy regulamin i zasady promocji znajdziecie na stronie LV BET.

Espanyol Barcelona – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Ostatni mecz z Atletico Madryt i wyższa jakość indywidualna sprawia, że bukmacherzy upatrują wyraźnego faworyta w Dumie Katalonii.

Espanyol FC Barcelona 4.95 3.95 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2022 10:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin