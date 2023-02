IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w czwartkowy wieczór zostanie poddana trudnemu testowi. W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem United. Sprawdź gdzie oglądać dzisiaj mecz Barcelony.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Świetnie spisująca się w ostatnich tygodniach FC Barcelona ma do zrealizowania kolejny cel – pokonanie Manchesteru United i awans do 1/8 finału Ligi Europy. Pierwszy krok w tym kierunku będzie starała się zrobić już w czwartek, kiedy podejmować będzie Czerwone Diabły na Camp Nou. Podopieczni Xaviego Hernandeza wybiegną na murawę w roli faworyta, ale mogą spodziewać się bardzo trudnej przeprawy.

Mecz Barcelona – Manchester United odbędzie się 16 lutego o godzinie 18:45. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie oczywiście dostępna w Polsce, ale jej dostępność będzie mocno ograniczona. Mecz będzie można oglądać tylko na platformie Viaplay.

FC Barcelona – Manchester United: gdzie obejrzeć?

Kibice w Polsce nie mają zbyt wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o możliwość obejrzenia meczu FC Barcelona – Manchester United w ramach Ligi Europy. Prawami do transmisji tych rozgrywek w naszym kraju dysponuje bowiem platforma Viaplay i skorzystanie z jej usług to jedyna opcja na legalne obejrzenie meczu. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto w Viaplay oraz wykupić miesięczną subskrypcję.

Barcelona – Manchester United: kto wygra?

Faworytem czwartkowego spotkania jest FC Barcleona, za którą przemawia nie tylko tegoroczna forma, ale również atut własnego boiska. Czy Czerwone Diabły są w stanie uzyskać na Camp Nou korzystny dla siebie wynik?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Barcelony 70% remisem 10% wygraną Man Utd 20% 40 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Man Utd

