PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Borussia Dortmund – Manchester City: transmisja w TV i online. Zespół Josepa Guardioli jest już pewny gry w fazie pucharowej, ale gospodarze wtorkowego meczu raczej nie będą mogli z tego tytułu liczyć na taryfę ulgową ze strony Obywateli. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Dortmund – Manchester City.

Dortmund – Manchester City, gdzie obejrzeć

Manchester City z 10 punktami na koncie prowadzi w tabeli grupy G Ligi Mistrzów i jest już pewny gry w fazie pucharowej, bowiem nad trzecią w tabeli Sevillą ma osiem punktów przewagi. Blisko wyjścia z grupy jest także Borussia Dortmund, która może się pochwalić dorobkiem siedmiu punktów.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów na Etihad Stadium triumfowali gospodarze, ale to goście z Dortmundu prowadzili aż do 80 minuty. W 56. minucie na prowadzenie wyprowadził ich Jude Bellingham, ale losy rywalizacji odwrócili John Stones i niezawodny Erling Haaland, dla którego było to pierwsze trafienie przeciwko swojej byłej drużynie.

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola w związku z zapewnionym awansem może dać odpocząć kilku zawodnikom, ale Borussia Dortmund nie może spodziewać się z tego tytułu łatwiejszej przeprawy. Sprawdź nasze typy na mecz Dortmund – Man City.

Dortmund – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Mecz na Signal Iduna Park rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2, a w rolę komentatorów wcielą się Sebastian Chabiniak i Przemysław Łagożny.

Dortmund – Manchester City, transmisja online

Mecz Borussii Dortmund z Manchesterem City będzie można obejrzeć także online. Internetowa transmisja będzie dostępna między innymi w usłudze CANAL+ online, która teraz jest dostępna z rabatem 96 zł. Taki rabat otrzymamy decydując się na półroczną subskrypcję pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Zapłacimy za niego tylko 288 zł, co daje zaledwie 48 zł miesięcznie. Oferta jest dostępna po zarejestrowaniu konta w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Dortmund – Manchester City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest według bukmacherów wyraźnym faworytem do zwycięstwa we wtorkowym meczu w Dortmundzie. Kursy na wygraną gości oscylują w okolicy 1.60.

Signal Iduna Park Liga Mistrzów, gr. G Borussia Dortmund Manchester City 5.00 4.50 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 09:50 .

