Borussia Dortmund – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

We wtorek rozpocznie się 5. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. O godzinie 21 Borussia Dortmund podejmie na własnym terenie Manchester City. Goście mają już zapewniony awans do fazy pucharowej, natomiast gospodarzom jest potrzebny punkt. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi na hitowe spotkanie grupy G.

Borussia Dortmund Manchester City 5.00 4.50 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 21:34 .

Borussia – Manchester City, typy i przewidywania

Borussia Dortmund przez niemal cały sezon punktuje w kratkę i zalicza regularne wpadki, choć w ostatnim tygodniu prezentowała się już dużo lepiej. Manchester City natomiast nie przestaje fascynować, dlatego wymienia się go w gronie głównych kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. We wtorek obie drużyny zmierzą się ze sobą na Signal Iduna Park, zatem to gospodarze mogą przystąpić do niego jako faworyt. Mistrzowie Anglii mają już zapewniony awans do fazy pucharowej, natomiast Borussii potrzebna jest zdobycz punktowa. Spodziewamy się, że po dziewięćdziesięciu minutach gry przedstawiciel Bundesligi będzie miał powody do radości. Nasz typ – Borussia nie przegra.

Borussia – Manchester City, sytuacja kadrowa

Lista absencji po stronie gospodarzy jest pokaźna. Na skutek problemów zdrowotnych nie zagrają Sebastian Haller, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier oraz Mateu Morey. Za nadmiar żółtych kartek pauzuje natomiast Salih Ozcan. Nie wiemy, czy Marco Reus i Donyell Malen będą zdolni do pojawienia się na murawie.

W ekipie Manchesteru City zabraknie kontuzjowanych Kyle’a Walkera i Kalvina Phillipsa. Sergi Gomez pauzuje po czerwonej kartce w poprzedniej kolejce.