Dania – Hiszpania: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.11.2024)

Dania – Hiszpania: gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór reprezentacja Danii spotka się z reprezentacją Hiszpanii na stadionie Parken w Kopenhadze. Mecz zostanie rozegrany w ramach 5. kolejki Ligi Narodów o godzinie 20:45. La Roja jest niepokonana w obecnej edycji rozgrywek i walczy o przypieczętowanie pierwszego miejsca w grupie.

Tymczasem w zespole gospodarzy w roli selekcjonera zadebiutuje Brian Riemer. Duńczyk do września tego roku był zatrudniony w Anderlechcie Bruksela. Duńczycy w grupie 4 Dywizji A zajmują drugą lokatę, mając na koncie siedem punktów.

Dania – Hiszpania: transmisja w TV

Rywalizacja w Kopenhadze będzie dostępna w telewizji. Mecz możesz obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 3. Do skomentowania tego meczu zostali wyznaczeni Sebastian Chabiniak i Piotr Urban.

Dania – Hiszpania: stream online

Piątkowy mecz pomiędzy Danią a Hiszpanią będzie również transmitowany w internecie. Spotkanie będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go.

Dania – Hiszpania: kto wygra?

Dania – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu w Kopenhadze, rozgrywanego w ramach 5. kolejki Ligi Narodów, jest według bukmacherów reprezentacja Hiszpanii. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo La Roja, to taki kurs jest na poziomie 1.90. Z kolei wygrana Danii została wyceniona na około 4.75. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Dania Hiszpania 4.60 3.30 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 listopada 2024 08:39 .

Gdzie obejrzeć mecz Dania – Hiszpania? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Premium 3.

Kiedy odbędzie się spotkanie Dania – Hiszpania? Mecz odbędzie się w piątek, 15 listopada, o godzinie 20:45.

