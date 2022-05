PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Crystal Palace – Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w tę niedzielę gracze Czerwonych Diabłów pożegnają rozczarowujący sezon. Czeka ich starcie na Selhurst Park. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Crystal Palace – Manchester United, gdzie oglądać

Za Manchesterem United rozczarowujący sezon. Dwóch trenerów zawiodło w Premier League, gdzie Czerwone Diabły zajmują obecnie zaledwie szóste miejsce. Muszą jednak uważać. Już udział w Lidze Europy to dla klubu tego formatu dyshonor, a jeśli stracą koncentrację w niedzielę, wyprzedzić może ich West Ham. Wówczas jeden z największych zespołów na świecie mierzyć będzie się w Lidze Konferencji.

A Crystal Palace nie ma już zbyt konkretnych celów, choć jeśli Orły pokonają u siebie Manchester United, mogą zakończyć sezon nawet na 10. pozycji. Oczywiście, jest to uzależnione od wyników innych drużyn.

Crystal Palace – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Multiligę z ostatniej kolejki Premier League obejrzysz na Canal+ Sport.

Crystal Palace – Manchester United, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również niedzielnego pojedynku w Londynie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Crystal Palace – Manchester United, transmisja online

Spotkanie transmitowane będzie również w aplikacji Canal+ Online. By uzyskać do niego dostęp, wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Crystal Palace – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają nieco większe szanse na sukces gościom.

Crystal Palace Manchester United 2.95 3.60 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2022 09:32 .

