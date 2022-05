Crystal Palace – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Crystal Palace – Manchester United: Spotkanie wyjazdowe z Crystal Palace zakończy wyjątkowo wstydliwy dla Manchesteru United sezon. Najbardziej utytułowana drużyna w Anglii w przeciągu ostatniego sezonu stała się klubem-memem, którego w na Wyspach nie boi się już żadna drużyna. Spodziewamy się, że stroną dominującą w tym meczu będą gospodarze.

Selhurst Park Premier League Crystal Palace Manchester United 3.05 3.65 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 20:43 .

Crystal Palace – Manchester United, typy i przewidywania

Podopieczni Patricka Vieiry w wyjątkowo pechowych okolicznościach przegrali w poprzedniej kolejce z Evertonem. Orły prowadziły do przerwy już 2:0, jednak seria indywidualnych błędów przy stałych fragmentach gry doprowadziła najpierw do remisu, a finalnie zwycięsko wyszli The Toffees. Mimo to Crystal Palace należy za progres, jaki poczynili na przestrzeni tego sezonu. Drużyna wyraźnie odżyła pod wodzą Francuza, który poukładał jej grę i stopniowo poprawiał pozycję w tabeli. Przed meczem z Czerwonymi Diabłami drużyna zajmuje 13 pozycję co już jest najlepszym od lat rezultatem na koniec rozgrywek.

Starcie z Crystal Palace będzie dla Ralfa Rangnicka ostatnim w roli trenera Manchesteru United. Niemiec mimo niezłego początku kompletnie nie sprawdził się jako szkoleniowiec tak wielkiej drużyny i pociągnął ją na dno. Piłkarze wyglądali na zagubionych, kapitan Czerwonych Diabłów jest pośmiewiskiem ligi, a zespół wciąż nie jest pewny kwalifikacji do Ligi Europy. Kibice woleliby jak najszybciej zapomnieć o tym sezonie i myślami są już przy kolejnym, w którym drużynę będzie prowadził Erik ten Hag. Spodziewamy się, że gospodarze przycisną pogrążony w kryzysie Manchester United, który wygrał tylko dwa z ostatnich 10 meczów wyjazdowych we wszystkich rozgrywkach. Nasz typ: Wygrana lub remis Crystal Palace.

Superbet 1.62 Crystal Palace wygrana albo remis Odwiedź Superbet

Crystal Palace – Manchester United, sytuacja kadrowa

Stan zdrowia wielu piłkarzy Manchesteru United przed tą rywalizacją wzbudza wątpliwości. Na pewno w barwach Czerwonych Diabłów nie zobaczymy kontuzjowanego Paula Pogby i zawieszonego Masona Greenwooda. Oprócz nich małe szanse na występ mają: Wan-Bissaka, Jones, Sancho, Maguire, Rashford, Shaw i Bailly.

Patrick Vieira również nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Kontuzjowani są Ferguson i Olise. Nie wystąpi raczej także zmagający się z urazami McArthur. Do składu może wrócić natomiast James Tomkins.

Crystal Palace – Manchester United, ostatnie wyniki

Orły w ostatnich spotkaniach prezentowały się całkiem dobrze. Wygrali oni z Watfordem i Southamptonem, a w meczach z Leeds i Aston Villą zanotowali remisy. Wyjątkowo pechowo potoczyło się ich ostatnie spotkanie ligowe, w którym przegrali z Evertonem 2:3, mimo dwubramkowej przewagi. Biorąc pod uwagę rezultaty z początku sezonu jest jednak spory progres.

Fatalnie prezentuje się natomiast bilans ostatnich spotkań Manchesteru United. Podopieczni Rangnicka wygrali tylko z Brentford licząc pięć poprzednich meczów. Oprócz tego zanotowali remis w meczu z Chelsea Londyn i przegrali aż trzy spotkania, odpowiednio z Liverpoolem, Arsenalem i Brighton. Ostatnia porażka z Mewami była wyjątkowo dotkliwa. Czerwone Diabły wyglądały fatalnie, a rywal wygrał aż 4:0.

Crystal Palace – Manchester United, historia

Mecze między tymi drużynami w ostatnich sezonach dostarczały sporo emocji. W 15 kolejce Premier League poprzedniej rundy lepszy był Manchester United, który wygrał 1:0. Cofając się do kolejnych spotkań to Crystal Palace potrafiło wielokrotnie postawić się bardziej utytułowanym rywalom. Na ostatnie pięć meczów Orły wygrały dwa, raz zremisowały i dwa przegrały.

Crystal Palace – Manchester United, kursy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę formę Manchesteru United nie powinno dziwić, że kursy na ich zwycięstwo są tak wysokie. Mimo wszystko to Czerwone Diabły są jednak postrzegane jako faworyt. Typ na wygraną gości wynosi ok. 2.30. Remis wyceniany jest na 3.60. Typując Crystal Palace możemy spodziewać się linii rzędu 2.95. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Crystal Palace – Manchester United, przewidywane składy

Crystal Palace: Butland – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Gallagher, Milivojević, Schlupp – Ayew, Mateta, Zaha

Manchester United: De Gea – Diogo Dalot, Maguire, Varane, Alex Telles – Fred, Matic, Bruno Fernandes – Elanga, Cristiano Ronaldo, Sancho

Crystal Palace – Manchester United, transmisja

Transmisja tego spotkania dostępna będzie jedynie w Internecie na CANAL+Online. W polskiej naziemnje telewizji takiej możliwości nie będzie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.