fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Crystal Palace – Liverpool, gdzie oglądać?

Crystal Palace znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i po sześciu ligowych kolejkach zajmuje miejsce w strefie spadkowej. W sobotę trudno będzie się poprawić, bowiem Orły grają u siebie z Liverpoolem, który z kolei lideruje ligowej tabeli. Ekipa Arne Slota wygrała pięć z sześciu dotychczasowych spotkań i jest na dobrej drodze, aby powalczyć o mistrzostwo Anglii. Faworytem sobotniego meczu są oczywiście The Reds, dla których Crystal Palace to rywal z kategorii tych koniecznych do ogrania.

Mecz Crystal Palace – Liverpool rozpocznie się o godzinie 13:30. Sprawdź nasze typy.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja TV

Spotkania Crystal Palace – Liverpool nie zobaczymy niestety w tradycyjnej telewizji. Transmisję zapewnia wyłącznie Viaplay.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja online

Transmisja rywalizacji pomiędzy Crystal Palace a Liverpoolem będzie oczywiście dostępna w internecie. Wystarczy mieć dostęp do platformy streamingowej Viaplay. Zawody skomentują Andrzej Twarowski oraz Michał Gutka.

Kurs 150 na zwycięstwo Liverpoolu

W Superbet możesz skorzystać ze specjalnej oferty i postawić zakład na wygraną Liverpoolu w sobotnim meczu po kursie 150. Dzięki tej ofercie można zgarnąć 300 zł bonusu

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon singiel zawierający zakład na zwycięstwo Liverpoolu w meczu z Crystal Palace Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 300 zł

Crystal Palace – Liverpool, kto wygra?

Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy zasiadają na fotelu lidera angielskiej ekstraklasy. Kurs na wygraną Crystal Palace wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 1.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.50. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.