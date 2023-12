Crvena Zvezda - Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Crvena Zvezda zmierzy się z Manchesterem City. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Jack Grealish

Crvena Zvezda – Manchester City, gdzie oglądać

To starcie nie ma już tak naprawdę żadnego znaczenia. W grupie G układ sił jest znany po 5. kolejce fazy grupowej. Manchester City skończy na pierwszym miejscu w tabeli, a jedynym pytaniem jest czy uda mu się to osiągnąć notując komplet zwycięstw. Crvena Zvezda po tym spotkaniu żegna się z europejskimi pucharami. Serbowie wywalczyli tylko jeden punkt i zakończą udział w Champions League na ostatnim miejscu w tabeli.

Crvena Zvezda – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Starcie Crveny Zvezdy z Manchesterem City będzie transmitowane na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek widowiska o godzinie 18:45.

Crvena Zvezda – Manchester City, transmisja online

Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Crvena Zvezda – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Manchester City. Crvena Zvezda w tej edycji Ligi Mistrzów wywalczyła tylko jeden punkt i trudno oczekiwać, by ten dorobek zdołała poprawić w środę.

Crvena Zvezda Belgrad Manchester City 6.80 5.10 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 10:17 .

Gdzie obejrzeć mecz Crvena Zvezda – Manchester City? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Crvena Zvezda – Manchester City? Mecz rozpocznie się w środę, 13 grudnia, o godzinie 18:45.

