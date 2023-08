fot. Imago / Jakub Gruca / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia – Zagłębie Lubin, gdzie oglądać

Cracovia wraz z Zagłębiem Lubin jest jedną z sześciu ekip, które są bez porażki w tej kampanii PKO Ekstraklasy. Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica trzech oczek, Niemniej krakowianie mają jedno spotkanie rozegrane mniej.

Cracovia przystąpi do piątkowej batalii po wygranym starciu z Radomiakiem (1:0). Wcześniej podopieczni Jacka Zielińskiego zremisowali ze Stalą Mielec (1:1). Zagłębie natomiast podzieliło się ostatnio punktami w starciu z Lechem Poznań (1:1).

Cracovia – Zagłębie Lubin, transmisja na żywo w TV

Pierwsze piątkowe starcie w ramach czwartej kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family. Spotkanie zacznie się o 18:00, a skomentują je Robert Skrzyński i Michał Żewłakow.

Cracovia – Zagłębie Lubin, transmisja online

Piątkowa batalia z udziałem Cracovii i Zagłębia Lubin będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji. Spotkanie będzie także transmitowane dzięki usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Cracovia – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowej potyczki widzi gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Cracovii wynosi 2.32. Tymczasem wariant ze zwycięstwem Zagłębia został oszacowany na 3.15.

Cracovia Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2023 12:23 .

