Cracovia – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.03.2026)

Cracovia – Wisła: gdzie oglądać?
Cracovia podejmie Wisłę Płock na stadionie przy ul. Kałuży w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Pasów nie wygrała pięciu kolejnych spotkań i obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli. W tym tygodniu trener Luka Elsner podał się do dymisji, jednak nie została ona przyjęta przez władze krakowskiego klubu. W ostatniej kolejce Cracovia przegrała z Legią Warszawa (0:1).
W jeszcze gorszej formie znajdują się Nafciarze, którzy przegrali pięć spotkań z rzędu. Jeszcze niedawno beniaminek był liderem tabeli, a teraz musi oglądać się za siebie. Jego przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie cztery punkty.
Cracovia – Wisła: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Cracovią a Wisłą Płock będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Krakowa skomentuje duet Kamil Kania – Michał Trela. Początek starcia o godzinie 20:15.
Cracovia – Wisła: stream online
Mecz Cracovia – Wisła Płock będzie też transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Cracovia – Wisła: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (14 marca). Początek spotkania o godzinie 20:15.
