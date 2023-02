PressFocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia – Stal Mielec: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się dwaj sąsiedzi z tabeli: krakowskie Pasy oraz Stal Mielec. Kto wyjdzie górą z tego starcia? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Cracovia – Stal Mielec, gdzie oglądać

Wydaje się, że dla obu ekip nadchodzące starcie to dobra okazja do przełamania. Cracovia nie wygrała dwóch ostatnich meczów w PKO BP Ekstraklasie. Z kolei Stal Mielec na komplet punktów czeka jeszcze dłużej – ostatnio udało się po nie sięgnąć jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Katarze! Choć zatem Pasy z mielczanami dzieli zaledwie różnica bramkowa, w lepszej dyspozycji znajdują się gospodarze, zaś goście będą z pewnością bardzo zmotywowani, by zatriumfować po raz pierwszy w 2023 roku.

Cracovia – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Krakowie obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 lub na CANAL+ Family.

Cracovia – Stal Mielec, transmisja online

Cracovia – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Faworytami nadchodzącego starcia są Pasy, które zdołały już w tym roku sięgnąć po komplet punktów.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Stal Mielec 1.92 3.50 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 07:39 .

