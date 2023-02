Cracovia – Stal: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Makuch

Cracovia i Stal Mielec zainaugurują zmagania w 21. kolejce Ekstraklasy. Będzie to pojedynek szóstej i siódmej drużyny w tabeli.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Stal Mielec

Cracovia – Stal, typy i przewidywania

Faworytem bukmacherów jest Cracovia, która zagra przed własną publicznością. Krakowianie w tym roku mają za sobą jedną domową potyczkę i to w dodatku wygraną. Stal udała się w delegację raz. Do Mielca wróciła na tarczy. Nie trudno zatem zrozumieć, że Kuba Olkiewicz uważa, że w piątek po pełną pulę sięgnie Cracovia.

Sądzimy, że warto się też pochylić nad typem obie drużyny nie strzelą gola. Stal w 2023 roku pozostaje bez zdobytej bramki. Cracovia wygląda lepiej w tym aspekcie. Tylko przeciwko Legii do siatki trafiła dwukrotnie.

Cracovia – Stal, sytuacja kadrowa

Jacek Zieliński nie będzie miał do dyspozycji kontuzjowanego Kamila Pestki oraz Mathiasa Rasmussena. Adam Majewski przy ustalaniu składu pominie prawdopodobnie trzy nazwiska. Problemy zdrowotne mają Dominykas Barauskas, Maciej Wolski, a także Paweł Żyra.

Cracovia – Stal, ostatnie wyniki

Nowy rok Cracovia rozpoczęła najlepiej, jak tylko mogła. Sięgnęła ona bowiem po pełną pulę w domowej konfrontacji z Górnikiem Zabrze. Później krakowianie doznali porażki w konfrontacji z Koroną Kielce. Ostatni podopieczni Jacka Zielińskiego mierzyli się zaś z Legią. Jego zawodnicy wywalczyli w Warszawie remis 2:2.

Stal na inaugurację noworocznych zmagań w Ekstraklasie, podejmowała u siebie Lecha Poznań. Mielczanie zremisowali z mistrzem Polski. Gracze Adama Majewskiego punkt do swojego dorobku dopisali także w potyczce z wicemistrzem Polski, czyli Rakowem Częstochowa. Tym bardziej może dziwić, że Stal uległa Radomiakowi Radom.

Cracovia – Stal, historia

Pierwszy w tym sezonie konfrontacja Cracovii ze Stalą, miała miejsce w Mielcu. Wówczas po pełną pulę sięgnęli gospodarze, którzy ograli krakowian 2:0.

Cracovia – Stal, kto wygra mecz?

Cracovia – Stal, przewidywane składy

Cracovia – Stal, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 17 lutego. Początek spotkania rozgrywanego w Krakowie, zaplanowano na godzinę 18:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Family. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do założenia konta i skorzystania z promocji CANAL+. Wykupując z góry sześciomiesięczny abonament na pakiet zawierający kanały CANAL+ zapłacicie jedynie 234 zł (39 miesięcznie), dzięki czemu można zaoszczędzić aż 60 zł. Pakiet można też rozszerzyć o dostęp do kanałów Eleven Sport oraz Polsat Sport Premium. W takiej konfiguracji zapłacicie 354 zł za pół roku (59 miesięcznie), również oszczędzając 60 zł.

