Coventry – Man Utd, gdzie oglądać?

W niedzielę rozegrane zostanie drugie półfinałowe spotkanie Pucharu Anglii. Na londyńskim Wembley Coventry City zmierzy się z faworyzowanym Manchesterem United. Zwycięzca tego pojedynku w wielkim finale zmierzy się z Manchesterem City, który w sobotę skromnie 1:0 pokonał londyńską Chelsea.

Zdecydowanym faworytem niedzielnego półfinału są oczywiście Czerwone Diabły. Rywal z Championship nie powinien sprawić im większych problemów. Klub z Manchesteru dysponuje znacznie większym potencjałem i jeżeli zagra na jego miarę, to powinien zameldować się w finale. Sprawdź typy na mecz Coventry – Man Utd.

Coventry – Manchester United, transmisja w TV

Rywalizację w Pucharze Anglii w polskiej telewizji można śledzić dzięki stacji Eleven Sports. Półfinałowy mecz Coventry – Man Utd, który rozegrany zostanie 21 kwietnia (niedziela) o godzinie 16:30, transmitowany będzie na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Marcin Grzywacz i Adam Targowski.

Coventry – Manchester United, transmisja za darmo

Drugi półfinałowy mecz można obejrzeć również za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp można uzyskać spełniając dwa proste warunki. Aby obejrzeć mecz wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem GOAL oraz postawić dowolny kupon za przynajmniej 2 zł.

Coventry – Manchester United, transmisja online

Za pośrednictwem internetu spotkanie Coventry – Man Utd można obejrzeć także korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz można również uzyskać rabat 240 zł, jeżeli zdecydujemy się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Coventry – Man Utd, kto wygra?

Coventry – Man Utd, kursy bukmacherskie

Faworytem do zwycięstwa i awansu do finału jest oczywiście Manchester United. Bukmacherzy również nie mają w tej kwestii wątpliwości, co widać po kursach, które oferują na niedzielny mecz.

Coventry Manchester United 6.00 5.00 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2024 10:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Coventry – Man Utd? Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1 i w usłudze STS TV z kodem GOAL. Kiedy odbędzie się spotkanie Coventry – Man Utd? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 16:30.

