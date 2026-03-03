Inter Mediolan we wtorkowy wieczór zagra na wyjeździe z Como w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Carlos Augusto

Como – Inter, gdzie oglądać?

Już we wtorkowy wieczór rozpocznie się pierwsza rywalizacji w ramach półfinału Pucharu Włoch. Tego dnia Como zmierzy się przed własną publicznością z Interem Mediolan. Gospodarze przystąpią do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Lecce (3:1).

Inter Mediolan również bez problemu uporał się z rywalem w miniony weekend. Podopieczni Cristiana Chivu okazali się lepsi od Genoi (2:0). Nadchodząca rywalizacja nad jeziorem Como zapowiada się niezwykle interesująco.

Como – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Como – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.

Como – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać w Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Como – Inter, kto wygra?

Como – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga 2.90.

Como Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2026 14:55

Gdzie oglądać mecz Como – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Como – Inter? Spotkanie odbędzie się we wtorek (3 marca) o godzinie 21:00.

