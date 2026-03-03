Como – Inter, gdzie oglądać?
Już we wtorkowy wieczór rozpocznie się pierwsza rywalizacji w ramach półfinału Pucharu Włoch. Tego dnia Como zmierzy się przed własną publicznością z Interem Mediolan. Gospodarze przystąpią do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Lecce (3:1).
Inter Mediolan również bez problemu uporał się z rywalem w miniony weekend. Podopieczni Cristiana Chivu okazali się lepsi od Genoi (2:0). Nadchodząca rywalizacja nad jeziorem Como zapowiada się niezwykle interesująco.
Como – Inter, transmisja w TV
Spotkanie Como – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.
Como – Inter, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać w Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Como – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu
- remisem
- wygraną Como
0 Votes
Como – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga 2.90.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się we wtorek (3 marca) o godzinie 21:00.
