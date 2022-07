Chrobry – Ruch: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (23.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów to ostatni sobotni mecz w ramach drugiej kolejki na zapleczu PKO Ekstraklasy. Bardzo trudno wskazać w tym starciu faworyta. Obie ekipy mają za sobą zremisowane mecze w pierwszej kolejce, więc będą chcieli wrócić za wszelką cenę na ścieżkę zwycięstw. Jasne jest z kolei to, że potyczka z udziałem Pomarańczowych i 14-krotnych mistrzów Polski będzie do obejrzenia online.

1. liga Chrobry Głogów Ruch Chorzów 2.46 3.35 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2022 14:35 .

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Chrobry Głogów w poprzednim sezonie do końca walczył o awans do elity. Ostatecznie przegrał w finale barażu z Koroną Kielce, po czym z klubu odszedł trener Ivan Djurdjević. Jego miejsce w ekipie z Głogowa zajął Marek Gołębiewski.

W pierwszej kolejce Pomarańczowi rzutem na taśmę zremisowali ze Stalą Rzeszów. Wywalczony punkt na trudnym terenie jest na pewno bardzo cenny. Tymczasem Ruch Chorzów to beniaminek rozgrywek, który stawia na spokojny rozwój.

Niebiescy przed tygodniem w swoim pierwszym spotkaniu w nowej kampanii tylko zremisowali bezbramkowo ze SKRĄ Częstochowa. Dominacja chorzowian była jednak aż nadto widoczna, a nieskutecznością razili Konrad Kasolik i Daniel Szczepan.

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Bój na obiekcie w Głogowie zapowiada się bardzo interesująco. Niemniej żadna polska telewizja nie przeprowadzi transmisji z tego starcia.

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów, transmisja za darmo

Ruch Chorzów nie wygrał z Chrobrym Głogów w żadnych z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie możliwe spotkania. Niebiescy przystąpią zatem do starcia z ekipą z Daniela Gołębiewskiego, chcąc przełamać się w rywalizacji z Pomarańczowymi. Spotkanie będzie transmitowane tylko na platformie Polsat Box Go. Mamy dobre wieści dla kibiców, bo można ten mecz zobaczyć za darmo dzięki promocji Fuksiarza. Popularny bukmacher umożliwia bezpłatny dostęp do pakietu sportowego Polsat Box Go, dzięki któremu korzystać z oglądania takich anten jak: CANAL+ Sport, Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium. Jednocześnie oprócz meczów Fortuna 1. Ligi można oglądać spotkania między innymi La Liga, Serie A, czy Ligi Mistrzów. Aby aktywować pakiet, trzeba spełnić tylko konkretne warunki, o czym poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów, transmisja online

Spotkanie Chrobry Głogów – Ruch Chorzów będzie transmitowane na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Mecz zacznie się o 20:00.

Chrobry Głogów – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Szanse obu ekip na zwycięstwo są wyrównane, chociaż mniej zarobić można, typując triumf gospodarzy. Tymczasem kurs na wiktorię Ruchu w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,05.

