Chelsea – West Ham: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Po przegranych derbach z Arsenalem, gracze The Blues czeka kolejne starcie o prymat w Londynie. Tym razem na drodze ekipy Tuchela stanie West Ham. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Chelsea – West Ham, gdzie oglądać

Za Chelsea prawdziwy rollercoaster. The Blues, z jednej strony, rozmontowali Southampton (6:0) i świetnie zaprezentowali się na Santiago Bernabeu (3:2). Z drugiej strony przegrali dwa z trzech ostatnich meczów w lidze – w tym derby z Arsenalem – a pomimo zwycięstwa z Realem, pożegnali się z Ligą Mistrzów. Przed zespołem Tuchela dwa cele na końcówkę sezonu: wygrać Puchar Anglii i jak najszybciej zapewnić sobie miejsce w czołowej czwórce. Obecnie The Blues mają sporą przewagę nad Arsenalem, ale może ona szybko stopnieć.

West Ham, za to, nadal występuje w europejskich pucharach. W Premier League nie wiedzie się jednak Młotom najlepiej. W ostatnich czterech meczach wygrały jedynie raz. Z pewnością marzą o grze w czymś więcej niż Liga Konferencji. Muszą więc albo wygrać Ligę Europy i awansować do Ligi Mistrzów, albo wyprzedzić Manchester United, który ma tyle samo punktów. O oczka w derbowym starciu na Stamford Bridge będzie jednak niezwykle ciężko.

Chelsea – West Ham, transmisja na żywo w TV

Niedzielne derby Londynu obejrzysz na Canal+ Sport 2.

Chelsea – West Ham transmisja za darmo

Chelsea – West Ham, transmisja online

Spotkanie dostępne będzie również na stronie i aplikacji mobilnej Canal+. Aby uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni abonament na stronie canalplus.com.

Chelsea – West Ham, kursy bukmacherskie

Pomimo chwiejnej formy The Blues, to w gospodarzach bukmacherzy upatrują wyraźnego faworyta.

