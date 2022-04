PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Chelsea – West Ham: typy na mecz Premier League. W jednym z niedzielnych spotkań angielskiej ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które potrzebują punktów, aby zrealizować swoje cele związane z występami na europejskich boiskach w przyszłym sezonie.

Stamford Bridge Premier League Chelsea West Ham 1.54 4.50 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 15:15 .

Chelsea – West Ham, typy na mecz i przewidywania

Chelsea po dwóch porażkach z rzędu na własnym stadionie nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Choć za rywala będzie miała bardzo niewygodne dla siebie przeciwnika, to na murawę wybiegnie w roli faworyta. Naszym zdaniem podopieczni Thomasa Tuchela staną tym razem na wysokości zadania i zapiszą na swoje konto trzy punkty. Nasz typ: wygrana Chelsea

STS 1.52 wygrana Chelsea

Chelsea – West Ham, sytuacja kadrowa

Menedżer Chelsea Thomas Tuchel w niedzielne popołudnie będzie mógł skorzystać z usług kilku ważnych zawodników. Na murawie nie pojawią się Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Mateo Kovacić i Antonio Ruediger. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Andreasa Christensena.

W zespole gości nie zobaczymy natomiast Issy Diopa, Angelo Ogbonny i Kurta Zoumy. Możemy być natomiast pewni występu od pierwszej minuty byłego reprezentanta Polski Łukasza Fabiańskiego.

Chelsea – West Ham, ostatnie wyniki

Chelsea zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, ale jeszcze nie może być pewna zakończenia sezonu w pierwszej czwórce, dającej prawo do występów w Lidze Mistrzów. Podopieczni Thomasa Tuchela w ostatnim czasie spisują się również ze zmiennym skutkiem, czego potwierdzeniem są dwie porażki w trzech ostatnich ligowych spotkaniach.

The Blues w ostatnich dwóch meczach przed własną publicznością musieli uznać wyższość Brentfordu (1:4) i West Hamu (2:4). W międzyczasie efektownie 6:0 pokonali na wyjeździe Southampton, a także odnieśli pucharowe zwycięstwa z Realem Madryt (3:2 na wyjeździe) i Crystal Palace (2:0 na Wembley).

Tymczasem West Ham plasuje się obecnie na siódmej lokacie, ale ma realne szanse na skończenie sezonu jeszcze wyżej. Musi jednak wrócić na właściwy tor, z którego wypadł w ostatnich kolejkach. Młoty w czterech ostatnich meczach zapisały na swoim koncie tylko cztery punkty.

Zobacz także: aktualna tabela Premier League

Chelsea – West Ham, historia

West Ham jest bardzo niewygodnym rywalem dla Chelsea, co potwierdzają wyniki ostatnich bezpośrednich pojedynków. Młoty wygrały bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów, co sprawia, że The Blues mogą się obawiać niedzielnego spotkania. Łupem West Hamu padł również pierwszy pojedynek tych zespołów w tym sezonie, który zakończył się ich wygraną 3:2. Na Stamford Bridge ostatnie zwycięstwo świętowali w 2019 roku.

Chelsea – West Ham, kursy

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Chelsea, ale można mieć co do tego wątpliwości patrząc na formę prezentowaną przez The Blues w ostatnich tygodniach. Młoty zrobią wszystko, aby wywieźć ze Stamford Bridge przynajmniej jeden punkt. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który ma w swojej ofercie STS. Aby go otrzymać wystarczy zarejestrować konto podając STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea – West Ham, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – James, Chalobah, Thiago Silva, Alonso – Jorginho, Kante – Mount, Loftus-Cheek – Havertz, Werner

West Ham: Fabiański – Coufal, Dawson, Rice, Cresswell – Bowen, Fornals, Soucek, Lanzini, Benrahma – Antonio

Chelsea – West Ham, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek na Stamford Bridge, który rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport 2. Komentarz do tego meczu zapewnią Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

