Chelsea – Nottingham, gdzie oglądać?

Chelsea wygląda w tym sezonie nadspodziewanie dobrze. Enzo Maresca szybko wytypował zawodników, którzy mają liderować jego drużynie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, The Blues notują serię pięciu kolejnych wygranych. Spróbują ją przedłużyć w niedzielę, kiedy to zagrają na Stamford Bridge z Nottingham Forest.

Niedzielny mecz Chelsea – Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 15:00. Sprawdź nasze typy.

Chelsea – Nottingham, transmisja TV

Spotkania Chelsea – Nottingham nie zobaczymy niestety w tradycyjnej telewizji. Transmisję zapewnia wyłącznie Viaplay.

Chelsea – Nottingham, transmisja online

Transmisja rywalizacji pomiędzy Chelsea a Nottingham będzie oczywiście dostępna w internecie. Wystarczy mieć dostęp do platformy streamingowej Viaplay.

Chelsea – Nottingham, kto wygra?

Chelsea – Nottingham, kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Nottingham? Mecz odbędzie się w niedzielę 6 października 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie oglądać mecz Chelsea – Nottingham? Mecz będzie można oglądać wyłącznie w platformie streamingowej Viaplay.

