Chelsea – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

Chelsea – Nottingham: typy bukmacherskie

W tym meczu faworytem będzie Chelsea, lecz należy pamiętać, że The Blues mają w nogach dziewięćdziesiąt minut spotkania z Gent. Dlatego moim zdaniem nie należy lekceważyć Nottingham, które udowodniło, że potrafi sprawić niespodziankę. Dlatego moim zdaniem w tym starciu będzie zacięta walka o zwycięstwo, a obie drużyny znajdą drogę do bramki rywala. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Chelsea – Nottingham: ostatnie wyniki

Seria pięciu zwycięstw z rzędu to aktualna passa Chelsea, która trwa od połowy zeszłego miesiąca. Podopieczni Enzo Mareski w tym czasie awansowali dalej w Pucharze Ligi Angielskiej, wygrywając z Barrow (5:0). W Lidze Konferencji wygrali natomiast z Gent (4:2). Z kolei w Premier League trzykrotnie zdobyli komplet punktów, pokonując Brighton (4:2), West Ham (3:0) i Bournemouth (1:0).

Nottingham w ostatnich pięciu meczach tylko raz mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Miało to miejsce w rywalizacji z Liverpoolem (1:0). Ponadto dwukrotnie podzielili się punktami z Wolves (1:1) i Brighton (2:2). Natomiast porażki doznali w lidze z Fulham (0:1) oraz w Carabao Cup z Newcastle, gdzie przegrali po rzutach karnych.

Chelsea – Nottingham: historia

W poprzednim sezonie spotkanie Chelsea – Nottingham odbyło się dwukrotnie. Obie drużyny odniosły po jednym zwycięstwie. The Blues wygrali wyjazdowe starcie (3:2), zaś Forest pokonało rywali w delegacji (1:0). Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań wypada korzystniej dla zespołu z Londynu. Ekipa ze Stamford Bridge wygrała dwa mecze, w dwóch starciach padł remis, a raz wygrało Nottingham.

Chelsea – Nottingham: kursy bukmacherskie

Według bukmacherskich analityków faworytem meczu będzie Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi ok. 1.46, zaś wygraną Nottingham można postawić z kursem ok. 6.20. Z kolei remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.70.

Chelsea – Nottingham: kto wygra?

Chelsea – Nottingham: przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Rezerwowi 2 Axel Disasi 4 Tosin Adarabioyo 7 Pedro Neto 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 40 Renato Veiga 45 Roméo Lavia 4 Felipe Morato 7 Neco Williams 9 Taiwo Awoniyi 15 Harry Toffolo 16 Nicolas Dominguez 18 Jamie Ward-Prowse 20 Jota Silva 30 Willy Boly 33 Carlos Miguel

Chelsea – Nottingham: transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach 7. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea a Nottingham rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja meczu będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

