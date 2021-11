fot. PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chelsea – Juventus: gdzie można zobaczyć mecz w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów? Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsza potyczka na Stamford Bridge, mimo że Stara Dama jest już pewna gry w fazie pucharowej rozgrywek. The Blues potrzebują do awansu punktu w dwóch ostatnich spotkaniach. Zachęcamy do zapoznania się z naszym materiałem, z którego można się dowiedzieć, gdzie będzie dostępne starcie Chelsea – Juventus w telewizji i online.

Mecz Chelsea – Juventus dzisiaj, gdzie oglądać

Chelsea i Juventus mają za sobą udany weekend w swoich ligach. Podopieczni Thomasa Tuchela pewnie pokonali Leicester City (3:0). Tymczasem ekipa z Turynu okazała się lepsza od Lazio (2:0) dzięki dwóm golom strzelonym przez Leonardo Bonucciego.

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się ze sobą we wrześniu, gdy Stara Dama wygrała 1:0 po trafieniu Federico Chiesy. Od tamtej pory londyńczycy nie przegrali żadnego spotkania. Juve miało natomiast wzloty i upadki.

Typy bukmacherskie na dziś – sprawdź, jak typujemy pozostałe spotkania kolejki!

Mecz Chelsea – Juventus, transmisja TV

Spotkanie Chelsea – Juventus będzie oczywiście do zobaczenia w telewizji. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

Chelsea – Juventus, transmisja online

Mecz Chelsea – Juventus będzie można zobaczyć również w internecie. Transmisja ze spotkania w Londynie będzie dostępną dzięki platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać dzięki aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia mobile, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Chelsea – Juventus, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem dzisiejszej potyczki są gospodarze. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Chelsea oszacował na 1,65. Tymczasem wariant na wygraną Juventusu w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 6,25.

Chelsea Juventus Turyn 1.64 4.10 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. listopada 2021 11:01 .

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Juventus? Spotkanie Chelsea – Juventus, które rozegrane zostanie w ramach Ligi Mistrzów, będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Juventus? Spotkanie pomiędzy Chelsea a Juventusem rozegrane zostanie 23 listopada (wtorek) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.