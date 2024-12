Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Chelsea – Fulham: gdzie oglądać?

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Anglii to oczywiście popularny Boxing Day. Na Stamford Bridge odbędzie się spotkanie Chelsea – Fulham, czyli dwóch drużyn, które od dłuższego czasu kontynuują passę meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce The Blues oraz The Cottagers stracili punkty, bezbramkowo remisując z Evertonem, oraz Southampton. Faworytem bezpośredniej rywalizacji będą podopieczni Enzo Mareski.

Chelsea – Fulham: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Chelsea – Fulham: transmisja online

Transmisja spotkania Chelsea – Fulham w ramach Boxing Day będzie dostępna w internecie na platformie streamingowej Viaplay. Starcie skomentuje duet Marcin Pawłowski i Paweł Grabowski. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

Chelsea – Fulham: kto wygra?

Chelsea – Fulham: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Chelsea – Fulham będzie drużyna The Blues. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi ok. 1.50, zaś wygraną gości można dodać do kuponu ze współczynnikiem 6.00. Z kolei remis oszacowano z kursem 4.90.

Chelsea Fulham 1.48 5.00 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 grudnia 2024 03:48 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Fulham? Transmisja spotkania Chelsea – Fulham będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Fulham? Mecz odbędzie się w czwartek (26 grudnia) o godzinie 16:00.

