Brighton – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jednym z najważniejszych wydarzeń 14. kolejki Premier League jest powrót Grahama Pottera na stadion Brightonu. Czy zdoła wywieźć komplet punktów? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Brighton – Chelsea, gdzie oglądać

Brighton & Hove Albion wciąż w pełni nie pogodziło się z utratą Grahama Pottera. Dość powiedzieć, że odkąd Anglik opuścił Amex Stadium, Mewy nie zanotowały zwycięstwa. A miały do tego już pięć szans!

To właśnie Potter będzie bohaterem sobotniego starcia. Przyjedzie bowiem do starego domu, ale już w roli trenera Chelsea. A w niej radzi sobie wyśmienicie. The Blues stracili, co prawda, punkty z Brentfordem czy Manchesterem United, ale poza tym idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Z pewnością powalczą o kolejne w Brighton. Trzy punkty w tej kolejce mogą wywindować londyńczyków nawet na trzecie miejsce w tabeli.

Brighton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Brighton – Chelsea, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Amex Stadium.

Brighton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Chelsea jest dla bukmacherów faworytem nadchodzącego starcia.

Brighton Chelsea 3.15 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 09:10 .

