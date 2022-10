PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Brighton & Hove Albion – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. W 14. kolejce angielskiej ekstraklasy zmierzą się ze sobą dwie ekipy z pierwszej dziesiątki tabeli – Brighton & Hove Albion oraz Chelsea.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Chelsea 2.95 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2022 13:20 .

Brighton & Hove Albion – Chelsea, typy i przewidywania

W czternastej serii gier Premier League zagrają ze sobą dwie drużyny z pierwszej dziesiątki ligowej klasyfikacji – Brighton & Hove Albion (dziewiąte miejsce) podejmie u siebie londyńską Chelsea (piąta lokata). Popularni „The Blues” pod wodzą nowego szkoleniowca coraz lepiej wyglądają na boisku i pną się w górę tabeli. Warto dodać, że Graham Potter znowu zasiądzie na ławce trenerskiej na Amex Stadium, ale tym razem jako menedżer rywala „Mew”.

Brighton jest w kryzysie i wydaje się, że „Niebiescy” powinni poradzić sobie z niżej notowanym zespołem. Chelsea wygrała w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych w Premier League. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea.

Brighton & Hove Albion – Chelsea, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Mitomy, Modera oraz Veltmana. Jeśli chodzi o gości z Londynu, to tych absencji jest dużo więcej. Graham Potter nie będzie miał do dyspozycji takich zawodników jak Fofana, James, Kante oraz być może Koulibaly i Kovacić.

Brighton & Hove Albion – Chelsea, ostatnie wyniki

Brighton & Hove Albion, które wpadło w dołek formy, z pięciu ostatnich spotkań przegrało trzy i zanotowało dwa remisy. W poprzedniej kolejce Premier League „Mewy” uległy Manchesterowi City (1:3). Zdecydowanie lepsze nastroje są na Stamford Bridge – Chelsea po ostatnim wygranym meczu przeciwko Salzburgowi (2:1) zapewniło sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wcześniej „The Blues” zaliczyli dwa remisy i dwa zwycięstwa.

Brighton & Hove Albion – Chelsea, historia

„Mewy” i „Niebiescy” bardzo często lubią dzielić się punktami – z pięciu ostatnich pojedynków pomiędzy tymi zespołami padły aż cztery remisy. Chelsea po raz ostatni pokonała Brighton & Hove Albion w 1. kolejce Premier League sezonu 2020/2021. Wówczas w starciu zakończonym wynikiem 3:1 na listę strzelców wpisali się Jorginho, James, Zouma oraz Trossard.

Brighton & Hove Albion – Chelsea, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście z Londynu. Kurs na wygraną Chelsea wynosi mniej więcej 2.50, a typ na zwycięstwo Brighton, które będzie pełnić rolę gospodarza, to około 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Brighton & Hove Albion – Chelsea, przewidywane składy

Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Estupinan; Gross, Trossard, Welbeck

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Thiago Silva; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling, Aubameyang

Brighton & Hove Albion – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 14. kolejki Premier League transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Amex Stadium w sobotę 29 października o godzinie 16:00.

