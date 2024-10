dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bośnia i Hercegowina – Niemcy: gdzie oglądać?

To będzie jeden z kilku piątkowych spotkań Ligi Narodów UEFA, ale z pewnością jest to potyczka, która tego dnia może przykuwać uwagę. Bośnia i Hercegowina na własnym, gorącym terenie podejmie zespół Niemiec, czyli jednego z najmocniejszych rywali w Europie. Faworyt jest znany, ale o tym, co może się w tym meczu wydarzyć warto przeczytać na naszej stronie. Sprawdź typy, kursy, zapowiedź na to spotkanie.

Bośnia i Hercegowina – Niemcy: transmisja TV

Transmisja starcia Ligi Narodów pomiędzy reprezentacją Bośni i Hercegowiny a reprezentacją Niemiec będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Początek rywalizacji w piątek 11 października o godzinie 20:45.

Bośnia i Hercegowina – Niemcy: stream online

Mecz ten będzie można oglądać w internecie na stronie polsatboxgo.pl.

Bośnia i Hercegowina – Niemcy: kto wygra?

Bośnia i Hercegowina – Niemcy: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Bośnia i Hercegowina – Niemcy? Mecz odbędzie się w piątek 11 października o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Bośnia i Hercegowina – Niemcy? Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 2 oraz na stronie polsatboxgo.pl.

