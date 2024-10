Bośnia i Hercegowina – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (11.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bośnia i Hercegowina Niemcy

Bośnia – Niemcy: typy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny końcowy rezultat meczu Bośnia i Hercegowina – Niemcy niż zwycięstwo naszych zachodnich sąsiadów. Gospodarze pozostają bez zwycięstwa od października ubiegłego roku. Zwycięstwo czy nawet remis w starciu z tak klasowym rywalem byłby olbrzymią niespodzianką. Dlatego uważam, że naszpikowana gwiazdami ekipa Juliana Nagelsmanna z łatwością wygra to spotkanie i zrobi to różnicą minimum dwóch goli. Mój typ: Niemcy handicap (0:1).

Bośnia – Niemcy: ostatnie wyniki

Drużyna z Bałkanów w ostatnim czasie nie ma zbyt dobrej passy. Bośnia i Hercegowina kontynuuje serię ośmiu spotkań bez zwycięstwa. W ubiegłym miesiącu po raz pierwszy od października ubiegłego roku zakończyli mecz, nie przegrywając. W rywalizacji z Węgrami zdobyli pierwsze punkty w Lidze Narodów, bezbramkowo remisując. Z kolei wcześniej musieli uznać wyższość Holandia, przegrywając (2:5). Natomiast w czerwcu podczas dwóch spotkań towarzyskich przegrali z Włochami (0:1) i Anglią (0:3).

Reprezentacja Niemiec po dwóch meczach w Lidze Narodów ma na swoim koncie 4 punkty, na co złożyło się zwycięstwo z Węgrami (5:0) oraz remis z Holandią (2:2). Wcześniej rywalizowali w Mistrzostwach Europy, które rozgrywane były w ich kraju. Z turnieju odpadli w ćwierćfinale po porażce z Hiszpanią (1:2), czyli późniejszym triumfatorem rozgrywek.

Bośnia – Niemcy: historia

Obie reprezentacja rywalizowały bezpośrednio dwukrotnie. Najpierw w spotkaniu towarzyskim w październiku 2002 roku padł remis (1:1). Następnie w 2010 roku przed mundialem Reprezentacja Niemiec wygrała (3:1).

Bośnia – Niemcy: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem spotkania w miejscowości Zenice będzie reprezentacja Niemiec. Kurs na zwycięstwo Die Manschaft oscyluje w granicach 1.30, zaś wygraną gospodarzy można zagrać po kursie ok. 9.00. Zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem ok. 5.80.

Bośnia – Niemcy: kto wygra?

Bośnia – Niemcy: przewidywane składy

Bośnia i Hercegowina Sergej Barbarez Niemcy Julian Nagelsmann Bośnia i Hercegowina Sergej Barbarez 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Niemcy Julian Nagelsmann Rezerwowi 2 Nihad Mujakić 3 Ifet Djakovac 6 Benjamin Tahirovic 9 Haris Tabakovic 12 Osman Hadžikić 13 Martin Zlomislić 14 Sead Kolasinac 15 Armin Gigovic 16 Denis Huseinbašić 20 Esmir Bajraktarevic 21 Haris Hajradinovic 22 Stjepan Radeljic 7 Kevin Schade 11 Chris Führich 12 Oliver Baumann 13 Janis Blaswich 14 Antonio Rüdiger 16 Waldemar Anton 19 Angelo Stiller 21 Tim Kleindienst

Bośnia – Niemcy: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Niemcami odbędzie się w piątek (11 października) o godzinie 20:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie na stronie polsatboxgo.pl.

