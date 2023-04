Borussia Dortmund – Eintracht: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W Dortmundzie nie porzucono marzeń o walce o tytuł mistrzowski. Szanse na to przedłuży zwycięstwo w rywalizacji z Orłami. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Pressfocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Signal Iduna Park Bundesliga Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1.64 4.60 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 08:37 .

Borussia Dortmund – Eintracht, gdzie oglądać

Szanse na mistrzostwo Niemiec wciąż są dla Borussii Dortmund realne, jednak podopieczni Edina Terzicia muszą zacząć wykorzystywać potknięcia Bayernu Monachium. A sami w ostatnim czasie zbyt często gubili punkty w starciach z niżej notowanymi rywalami. Sezon chyli się już ku końcowi, dlatego margines błędu się wyczerpał.

Po niezłych kilku tygodniach we Frankfurcie znów zapanował marazm. Eintracht nie jest w stanie odzyskać regularności, a jego bilans wygląda fatalnie. Orły wygrały tylko jeden z ostatnich 11 meczów. Na ligowe zwycięstwo czekają natomiast od 18 lutego i starcia z Werderem Brema. To stan rzeczy nie do zaakceptowania dla jego wiernych kibiców.

Koniecznie sprawdźcie nasze typy na mecz Borussia Dortmund – Eintracht.

Borussia Dortmund – Eintracht, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmisji meczów Bundesligi w Polsce w tym sezonie na wyłączność posiada platforma streamingowa Viaplay. Tam też obejrzycie starcie Borussii Dortmund z Eintrachtem Frankfurt.

Borussia Dortmund – Eintracht, transmisja online

Mecz rozgrywany w Dortmundzie możesz jednak obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji ze spotkania Borussii Dortmund Eintrachtem.

Borussia Dortmund – Eintracht, kursy bukmacherskie

W oczach bukmacherów wyraźnym faworytem meczu Borussii Dortmund z Eintrachtem są gospodarze. Kurs na wygraną BVB wynosi 1.62. Typ na Eintracht to już 5.00

